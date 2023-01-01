Türk Yıldızları'ndan Ata'ya Saygı Uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri?ne bağlı Türk Yıldızları akrobasi timi, Antalya?da Ata?ya Saygı uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşunun sonunda, uçaklarla havada kalp şekli çizildi.
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Türk Hava Kuvvetleri?nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk?ün ebediyete intikalinin 85?inci yılında, Antalya?da ?Ata?ya saygı? uçuşu gerçekleştirdi.
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?10 Kasım Atatürk?ü Anma Günü? etkinlikleri kapsamında kentte çeşitli anma programları düzenleniyor.
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Bu kapsamda Türk Yıldızları, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere Antalya semalarında yaklaşık 30 dakika süren ?Ata'ya saygı? uçuşu yaptı.
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Türk Yıldızları?nın gösteri uçuşunda kalp çizmesi izleyenleri heyecanlandırdı.
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Kentin farklı noktalarından uçuşu izleyen bazı vatandaşlar gösteriyi telefonlarıyla kaydetti.
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Öte yandan Türk Yıldızları, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
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