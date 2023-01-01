Uzungöl Çamurgöl Olacak

Bunun en büyük nedeninin Uzungölü?ün girişindeki tersip bentlerinin temizlenmemesi olduğunun altını çizen Akyüz, "Şu anda burada yaklaşık ortalama derinlik 3-4 metreye kadar düştü yer yer yarım metre civarında bir derinlik söz konusu. 20-25 yıl önceki derinlik yaklaşık 35 metre iken bugün maalesef 4 metrelerde. Şuan bakıldığında özellikle gölün güney tarafı son derece sığlaştı son derece doldu. Bunun temizlenmesi de zor çünkü bir önceki temizlik çok sorunlu geçmişti. Dolayısıyla temizlenmekten ziyade dolmamasını önleyecek tedbirlerin acilen alınması gerekiyor.? diye konuştu.