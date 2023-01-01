Filistin'i Anlatan Kitaplar
Filistin'le ilgili kitaplar hangileri?
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Gazze'de 7 Ekimde başlayan saldırılar şiddetini hala korurken, dünyanın gözü önünde İsrail tarafından Filistin halkına bir soykırım uygulanıyor. Bir ayı geçkin bir süredir uygulanan insanlık suçunun tarihi aslında çok daha gerilere gidiyor.
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İsrail-Filistin olayları en başta Ortadoğu tarihiyle ilgili. Bölgede, 1800?lü yıllardan başlayan bir kargaşa hakim. Tabi, daha geriye gitmek de mümkün. Ancak özellikle 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasından sonra, bölgede başlayan kriz bugünlere kadar büyüyerek uzandı.
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Özelde Filistin, genelde ise tüm Ortadoğu'da yaşanan problemleri anlamak için gelin, şu kitaplara birlikte göz atalım...
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KUDÜS EY KUDÜS
Larry Collins ve Dominique Lapierre
Arap İsrail savaşları sırasında parçalanan kutsal kent Kudüs'ün öyküsünü anlatıyor. Arap ve Yahudi aktörler üzerinden 1948'de Kudüs'ün işgali, İsrail Devletinin kuruluşu, Birleşmiş Milletler'deki oylama, çeşitli katliamlar ve saldırıları roman tadında anlatarak etkileyici bir üslup sunuyor.
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KUDÜS'ÜN GÖNÜLLÜ SÜRGÜNLERİ
Ayşe Karabat
Karşılıklı düşmanlıklar üzerinde yükselen insani ilişkileri romanlaştırdığı bu kitapta Ayşe Karabat, bölgede yaşananları siyasi boyutundan ziyade insani boyutuyla ele alıyor.
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TOPRAĞIMIZIN KOKUSU FİLİSTİN VE İSRAİL'İN SESLERİ
Kenize Mourad
Filistin-İsrail ateşi arasında kalan kurbanların ölüm ve mülteci kamplarındaki zor hayatlarını, korkularını, ihtiyaçlarını ele alan kitap, romancı duyarlılığını gazetecilik deneyimiyle birleştirerek altmış yılı aşkın süredir yaşanan Filistin-israil çatışmasını konu ediyor.
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LİMON AĞACI BİR ARAP BİR YAHUDİ VE ORTADOĞU'NUN KALBİ
Sandy Tolan
Zarafet ve merhamet ile yazılmış bu kitap, her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğunu ama yine de her şeyin olabileceğini hatırlatıyor. Tarihin acımasızlığına inat Ortadoğu?nun kalbinde yeşeren Limon Ağacı, Ortadoğu?nun kalbinde acı, savaş, anlaşmazlık dolu bir tarihte iki halk ve iki ailenin hikayesine odaklanıyor. Topraklarından zorla sürgün edilen Filistinli Arap Beşir ile ailesi Nazi katliamından kaçmış olan İsrailli Yahudi Dalia?nın anlaşmazlığın ortasında kurduğu, yüreğinizi ısıtacak dostluğu konu eden kitap, etkileyici üslubuyla okurlarını sarıyor.
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FİLİSTİN'İ BÖLÜŞMEK
Avi Shlaim
Doğu Ürdün Emiri Abdullah ile sonradan İsrail hükümeti olacak olan Yahudi Ajansı'nın liderleri arasındaki gizli ilişkilere odaklanıyor.Çoğunlukla İngiliz, Arap ve İsrail yazılı kaynakları kullanılarak titizlikle hazırlanan kitap, 1921'den 1951'e kadarki 30 yıllık ilişkiyi el alıyor.
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FİLİSTİN MESELESİ VE ARAP İSRAİL SAVAŞLARI 1948-1988
Prof. Dr. Fahir Armaoğlu
Filistin üzerindeki Arap-Yahudi mücadelesini anlatan kitap, milletlerarası bir politika haline gelen ve Osmanlı'nın çekilmesiyle oluşan boşluğun sarsıntısını yaşayan Filistin'i konu etmektedir.
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SİLAH VE ZEYTİN DALI ORTADOĞU'DA ŞİDDETİN KÖKENLERİ
David Hirst
"Çeşitli üniversitelerde on yılı aşan bir süre ?Modern Ortadoğu Tarihi? dersi vermiş ve Albert Hourani?den Bernard Lewis?e ölümsüz Ortadoğu tarihçilerinin eserlerinden yararlanmış biri olarak, David Hirst?ün Silah ve Zeytin Dalı?nın en özgün Ortadoğu tarih kitapları arasında yerini almış olduğunu ve bir ders kitabı olarak değerini hiçbir zaman yitirmeden, Silah ve Zeytin Dalı?nın da ölümsüzleşmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ortadoğu?nun Yirminci Yüzyılı?nın mükemmel bir anlatımı olan bu kitabı kütüphanelerine yerleştirecek herkes, Yirmibirinci Yüzyıl?ın talihli insanları arasında sayılmalıdır."
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ARAPLARIN GÖZÜYLE HAÇLI SEFERLERİ
Amin Maalouf
Maalouf'un 1983 tarihli bu yapıtı, 11. yüzyılın sonundan 13. yüzyılın başına kadar devam eden Haçlı Seferleri'ni egemen tarih anlayışının yerine "öteki"nin gözünden anlatıyor.
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YAHUDİLİK
Salime Leyla Gürkan
Hiçbir din Yahudilik, hiçbir topluluk da Yahudiler kadar tartışılmamıştır. Bunun en büyük sebeplerinden biri, Yahudilik'te din ile etnisitenin iç içe geçmiş olmasıdır. Bu kitap, Yahudilik'in oluşumunu, tarihini, dini kavram ve uygulamalarını ve diğer dinlerle ilişkilerini anlatarak günümüzdeki duruma ışık tutmaktadır.