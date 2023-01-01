Filistin'i Anlatan Kitaplar

SİLAH VE ZEYTİN DALI ORTADOĞU'DA ŞİDDETİN KÖKENLERİ

David Hirst

"Çeşitli üniversitelerde on yılı aşan bir süre ?Modern Ortadoğu Tarihi? dersi vermiş ve Albert Hourani?den Bernard Lewis?e ölümsüz Ortadoğu tarihçilerinin eserlerinden yararlanmış biri olarak, David Hirst?ün Silah ve Zeytin Dalı?nın en özgün Ortadoğu tarih kitapları arasında yerini almış olduğunu ve bir ders kitabı olarak değerini hiçbir zaman yitirmeden, Silah ve Zeytin Dalı?nın da ölümsüzleşmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ortadoğu?nun Yirminci Yüzyılı?nın mükemmel bir anlatımı olan bu kitabı kütüphanelerine yerleştirecek herkes, Yirmibirinci Yüzyıl?ın talihli insanları arasında sayılmalıdır."