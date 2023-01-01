'Var Mısın Yok Musun Evren'in Son Hali Olay Oldu!

Acun Ilıcalı'nın 2007-2017 yıllarında sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışması üç sezon boyunca en çok izlenen yarışmalardan biri oldu. Yarışmaya katılan görme engelli Evren Doğru 100 bin TL'yi kazanan isim olmuştu. Yarışmada en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Evren Doğru'nun yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.