İç Anadolu'nun En Büyük Mozaik Kazı Çalışması

"ÜST DÜZEY BİR KONUT" Kazı çalışmalarında ilk etapta 4'üncü yüzyıl olarak düşündükleri inşa çalışmalarının 3'üncü yüzyıla kadar indiğini söyleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Can Erpek ise, " Yapacağımız çalışmalarda belki daha erken bir döneme ilişkin verilere de ulaşabiliriz. 3'üncü yüzyılda inşa edilen yapının arkeolojik verilere göre 6'ncı yüzyılda da kullanıldığına dair elimizde bilgiler var. Yapı, Bizans döneminde ve Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra da kullanılmaya devam etmiş. Burası, yaklaşık 33 mekana sahip, çok geniş bir alana yayılmış, üst düzey bir konut ve bu konutun henüz sınırlarına tam olarak ulaşmış değiliz." diye konuştu.