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İç Anadolu'nun En Büyük Mozaik Kazı Çalışması

Alan büyüklüğü 600 metrekareye çıktı

  1. Kayseri?nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi?nde devam eden ve İç Anadolu?nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmaların 2023 yılı sezonunun kazı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle değerlendirme toplantısı yapıldı.

    Kayseri?nin İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi?nde devam eden ve İç Anadolu?nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmaların 2023 yılı sezonunun kazı çalışmalarının tamamlanması nedeniyle değerlendirme toplantısı yapıldı.

  2. Örenşehir Kazı Alanı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Can Erpek ile vatandaşlar katıldı.

    Örenşehir Kazı Alanı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Can Erpek ile vatandaşlar katıldı.

  3. "4 BİN METREKARE ALAN AÇIĞA ÇIKARILDI" Kazı alanının her yıl genişlediğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "İlk bulunan alanlardan itibaren çeşitli noktalar açığa çıkartıldı. Her yıl da daha da genişleyerek büyüyor. İlk baktığımız dönemlerde 300 metrekareydi, son dönemde 600 metrekareye kadar mozaik tabanların ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık şu anda 4 bin metrekareye kadar alan açığa çıkartıldı." dedi.

    "4 BİN METREKARE ALAN AÇIĞA ÇIKARILDI" Kazı alanının her yıl genişlediğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "İlk bulunan alanlardan itibaren çeşitli noktalar açığa çıkartıldı. Her yıl da daha da genişleyerek büyüyor. İlk baktığımız dönemlerde 300 metrekareydi, son dönemde 600 metrekareye kadar mozaik tabanların ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık şu anda 4 bin metrekareye kadar alan açığa çıkartıldı." dedi.

  4. Dursun konuşmasının devamında "Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde buranın 4'üncü yüzyılda inşa edildiği kanısına vardık ancak 3'üncü yüzyıla inen verilerle ve bunun dışında da daha sonraki dönemlerde de kullanılan verilere ulaşıldı. Binaya baktığınız zaman taban mozaiklerinin gerçekten işçilik olarak çok kaliteli ve nitelikli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor. Bir tarafta kabul salonu olarak gösterilen yerde Latince yazı bulundu. Bunun dışında Grekçe yazıtlar da açığa çıkartıldı. Çoğunluk olarak geometrik süslemeli mozaikler mevcut" ifadelerini kullandı.

    Dursun konuşmasının devamında "Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde buranın 4'üncü yüzyılda inşa edildiği kanısına vardık ancak 3'üncü yüzyıla inen verilerle ve bunun dışında da daha sonraki dönemlerde de kullanılan verilere ulaşıldı. Binaya baktığınız zaman taban mozaiklerinin gerçekten işçilik olarak çok kaliteli ve nitelikli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor. Bir tarafta kabul salonu olarak gösterilen yerde Latince yazı bulundu. Bunun dışında Grekçe yazıtlar da açığa çıkartıldı. Çoğunluk olarak geometrik süslemeli mozaikler mevcut" ifadelerini kullandı.

  5. "ÜST DÜZEY BİR KONUT" Kazı çalışmalarında ilk etapta 4'üncü yüzyıl olarak düşündükleri inşa çalışmalarının 3'üncü yüzyıla kadar indiğini söyleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Can Erpek ise, " Yapacağımız çalışmalarda belki daha erken bir döneme ilişkin verilere de ulaşabiliriz. 3'üncü yüzyılda inşa edilen yapının arkeolojik verilere göre 6'ncı yüzyılda da kullanıldığına dair elimizde bilgiler var. Yapı, Bizans döneminde ve Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra da kullanılmaya devam etmiş. Burası, yaklaşık 33 mekana sahip, çok geniş bir alana yayılmış, üst düzey bir konut ve bu konutun henüz sınırlarına tam olarak ulaşmış değiliz." diye konuştu.

    "ÜST DÜZEY BİR KONUT" Kazı çalışmalarında ilk etapta 4'üncü yüzyıl olarak düşündükleri inşa çalışmalarının 3'üncü yüzyıla kadar indiğini söyleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Can Erpek ise, " Yapacağımız çalışmalarda belki daha erken bir döneme ilişkin verilere de ulaşabiliriz. 3'üncü yüzyılda inşa edilen yapının arkeolojik verilere göre 6'ncı yüzyılda da kullanıldığına dair elimizde bilgiler var. Yapı, Bizans döneminde ve Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra da kullanılmaya devam etmiş. Burası, yaklaşık 33 mekana sahip, çok geniş bir alana yayılmış, üst düzey bir konut ve bu konutun henüz sınırlarına tam olarak ulaşmış değiliz." diye konuştu.

  6. Erpek, oldukça değerli taban mozaiklerinin olduğunu ve Kapadokya bölgesini de içine alan İç Anadolu Bölgesi'nde bu denli geniş bir konut ve tabanında zemin mozaiklerinin görülmediğini söyledi.

    Erpek, oldukça değerli taban mozaiklerinin olduğunu ve Kapadokya bölgesini de içine alan İç Anadolu Bölgesi'nde bu denli geniş bir konut ve tabanında zemin mozaiklerinin görülmediğini söyledi.

  7. "BÖYLE BİR KONUTA ULAŞILMIŞ DEĞİLDİ" Kapadokya bölgesinde Roma ve Bizans dönemleri içerisinde genelde imparatorluk mülklerinin olduğunu bildiklerini de söyleyen Erpek, "Burada da yazıtlarda 'Hyacinthos' ismine ulaştık. Bu ismin üst düzey bir yönetici olduğunu değerlendiriyoruz. Veriler netleşince imparatorluk mülkünde görevli önemli birinin konutu olduğunu daha net söyleyebiliriz. Bu açıdan da çok önemli. Bölgede imparatorluk mülklerinde görevli yöneticilerinin isimlerini biliyoruz ama bugüne kadar böyle bir konuta ulaşılmış değildi. Örenşehir?deki bu kazılarla bir üst düzey yöneticinin konutuna ulaşmış olabiliriz. Kazı çalışmalarına gelecek yıl devam edeceğiz" dedi.

    "BÖYLE BİR KONUTA ULAŞILMIŞ DEĞİLDİ" Kapadokya bölgesinde Roma ve Bizans dönemleri içerisinde genelde imparatorluk mülklerinin olduğunu bildiklerini de söyleyen Erpek, "Burada da yazıtlarda 'Hyacinthos' ismine ulaştık. Bu ismin üst düzey bir yönetici olduğunu değerlendiriyoruz. Veriler netleşince imparatorluk mülkünde görevli önemli birinin konutu olduğunu daha net söyleyebiliriz. Bu açıdan da çok önemli. Bölgede imparatorluk mülklerinde görevli yöneticilerinin isimlerini biliyoruz ama bugüne kadar böyle bir konuta ulaşılmış değildi. Örenşehir?deki bu kazılarla bir üst düzey yöneticinin konutuna ulaşmış olabiliriz. Kazı çalışmalarına gelecek yıl devam edeceğiz" dedi.