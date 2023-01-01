2024 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak İşte O 5 İhtimal

2- Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş.

3-Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş.

4-Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira.

5-Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.