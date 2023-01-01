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2024 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak İşte O 5 İhtimal

2024 asgari ücret ne kadar olacak işte o 5 ihtimal

  1. Milyonların gözü yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu?nun toplanmasıyla başlayacak. Yüzde 40-50 arası zam öne çıkıyor.

    Milyonların gözü yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu?nun toplanmasıyla başlayacak. Yüzde 40-50 arası zam öne çıkıyor.

  2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu?nun, 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısı aralık ayının başında yapılacak. Asgari ücret artışındaki temel gösterge enflasyon gerçekleşmeleri ve 2024 yılı beklentileri olacak.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu?nun, 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısı aralık ayının başında yapılacak. Asgari ücret artışındaki temel gösterge enflasyon gerçekleşmeleri ve 2024 yılı beklentileri olacak.

  3. Yine yeni asgari ücret belirlenirken, geçinme endekslerine bakılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmalarına ve memurlara yapılması muhtemel zam oranlarına bakılacak. Yeni asgari ücretin en geç aralık ayının son haftasında belirlenmesi bekleniyor.

    Yine yeni asgari ücret belirlenirken, geçinme endekslerine bakılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmalarına ve memurlara yapılması muhtemel zam oranlarına bakılacak. Yeni asgari ücretin en geç aralık ayının son haftasında belirlenmesi bekleniyor.

  4. Tahminler yüzde 40-50 arası<p> Posta'da yer alan habere göre Merkez Bankası?nın son Enflasyon Raporu?nda 2023 yılsonunda enflasyonun yüzde 65 olacağı öngörüldü. Orta Vadeli Program?da (OVP) da paralel bir hedef bulunuyor. Merkez?in 2024 enflasyon beklentisi ise yüzde 36. Hükümet her seferinde çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguluyor.

    Tahminler yüzde 40-50 arası

    Posta'da yer alan habere göre Merkez Bankası?nın son Enflasyon Raporu?nda 2023 yılsonunda enflasyonun yüzde 65 olacağı öngörüldü. Orta Vadeli Program?da (OVP) da paralel bir hedef bulunuyor. Merkez?in 2024 enflasyon beklentisi ise yüzde 36. Hükümet her seferinde çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguluyor.

  5. 5 maddede olası rakamlar<p> Peki hangi tahmin gerçekleşirse asgari ücret net kaç lira olur?<BR> 1- Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş.

    5 maddede olası rakamlar

    Peki hangi tahmin gerçekleşirse asgari ücret net kaç lira olur?
    1- Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş.

  6. 2- Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş.<BR>3-Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş.<BR>4-Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira.<BR> 5-Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.

    2- Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş.
    3-Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş.
    4-Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira.
    5-Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.

  7. Neler değişecek?<p> Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, ihbar tazminatı da artacak. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

    Neler değişecek?

    Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, ihbar tazminatı da artacak. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.