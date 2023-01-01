İşte Daha Küçük Ve Hafif Playstation 5
Japonya'da satışa çıktı
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Sony Interactive Entertainment açıklamasına göre, Japonya'daki mağazalar, "PS5 Slim" ismiyle piyasaya sürülen yeni model konsolların satışına başladı.
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Disk sürücüsüz model 59 bin 980 yen (395 dolar) ve ultra HD Blu-Ray disk sürücülü model 66 bin 980 yen (442 dolar) etiketle müşterilerin beğenisine sunuldu.
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Kasım 2020'de piyasaya çıkan ilk modele kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha küçük tasarlanan yeni model PlayStation 5'in hafıza kapasitesi 1 terabayta yükseltildi.
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Ayrıca ilk modellerin ağırlığıyla kıyaslandığında, "PS5 Slim" disk sürücülü modelde yüzde 18, disk sürücüsüz modelde ise yüzde 24 oranında hafifletildi.
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Mevcut stokların tükenmesiyle eski model PlayStation 5'lerin satışını durdurmayı planlayan Japon firma, deniz aşırı "PS5 Slim" satışlarına bu ay içinde başlayacak.
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