İşte Daha Küçük Ve Hafif Playstation 5

Ayrıca ilk modellerin ağırlığıyla kıyaslandığında, "PS5 Slim" disk sürücülü modelde yüzde 18, disk sürücüsüz modelde ise yüzde 24 oranında hafifletildi.

Disk sürücüsüz model 59 bin 980 yen (395 dolar) ve ultra HD Blu-Ray disk sürücülü model 66 bin 980 yen (442 dolar) etiketle müşterilerin beğenisine sunuldu.

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