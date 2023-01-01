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MASAK Raporunda Altın Tozlu Kahve Detayı! Dilan Polat Gözyaşlarına Boğuldu

MASAK raporunda altın tozlu kahve detayı! Dilan Polat gözyaşlarına boğuldu

  1. Dilan Polat, 21 Eylül'de katıldığı bir programda altın tozlu kahve içip günde 750 bin lira harcadığı yönünde açıklamalar yaptı. Dilan Polat'ın bu ifadelerinin ardından MASAK'ın radarına girdiği öğrenildi.

    Dilan Polat, 21 Eylül'de katıldığı bir programda altın tozlu kahve içip günde 750 bin lira harcadığı yönünde açıklamalar yaptı. Dilan Polat'ın bu ifadelerinin ardından MASAK'ın radarına girdiği öğrenildi.

  2. Dilan-Engin Polat ve beraberindeki şüphelilere yönelik hazırlanan MASAK raporuyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Günaydın, MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Polatların şirketleriyle ilgili inceleme talimatını 26 Eylül günü verdiği bilgisine ulaştı.

    Dilan-Engin Polat ve beraberindeki şüphelilere yönelik hazırlanan MASAK raporuyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Günaydın, MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Polatların şirketleriyle ilgili inceleme talimatını 26 Eylül günü verdiği bilgisine ulaştı.

  3. 21 Eylül tarihinde Altın tozuna bulanmış kahveyle programa çıkan ve kıyafetine 350 bin lira ödediğini belirten Dilan Polat, "Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor.Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum" şeklinde cevap vermiş ve takındığı tavırla kamuoyunun çoğunu rahatsız etmişti.

    21 Eylül tarihinde Altın tozuna bulanmış kahveyle programa çıkan ve kıyafetine 350 bin lira ödediğini belirten Dilan Polat, "Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor.Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum" şeklinde cevap vermiş ve takındığı tavırla kamuoyunun çoğunu rahatsız etmişti.

  4. Polat, aynı programda günlük ne kadar harcadığı sorusuna ise "Belli olmuyor, bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" şeklinde cevap vermişti.

    Polat, aynı programda günlük ne kadar harcadığı sorusuna ise "Belli olmuyor, bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" şeklinde cevap vermişti.

  5. İşte o tarihten sonra dikkatleri üzerine çeken ve MASAK'ın radarına giren Polat'tan 26 Eylül tarihinde önemli bir hamle geldi. Daha önce kamuoyunda kullandığı hakaret ve sert tonda konuşmalarıyla tepki çeken Polat'ın, MASAK'ın inceleme talimatı verdiği gün, alışılmışın dışında, oldukça yumuşak tonda sosyal medya paylaşımında bulunması dikkat çekmişti. Polat, 26 Eylül'de gözü yaşlı bir şekilde çektiği videoda, "Fakire, fukaraya destek olalım diye vakıf kurduk, bir sürü yakıştırma yaptınız. Biz işimiz başındayız, bir sürü şirket sahibiyiz. Bu kadar şirket sahibiyiz, bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince bizim her şeyimiz çok şeffaf. Bakın biz işimizin başındayız alnımızın akıyla, alın teriyle çalışıyoruz. Devletini, vatanını çok seven bir aileyiz biz. Biz çok seven bir aileyiz" ifadelerini kullanmıştı.

    İşte o tarihten sonra dikkatleri üzerine çeken ve MASAK'ın radarına giren Polat'tan 26 Eylül tarihinde önemli bir hamle geldi. Daha önce kamuoyunda kullandığı hakaret ve sert tonda konuşmalarıyla tepki çeken Polat'ın, MASAK'ın inceleme talimatı verdiği gün, alışılmışın dışında, oldukça yumuşak tonda sosyal medya paylaşımında bulunması dikkat çekmişti. Polat, 26 Eylül'de gözü yaşlı bir şekilde çektiği videoda, "Fakire, fukaraya destek olalım diye vakıf kurduk, bir sürü yakıştırma yaptınız. Biz işimiz başındayız, bir sürü şirket sahibiyiz. Bu kadar şirket sahibiyiz, bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince bizim her şeyimiz çok şeffaf. Bakın biz işimizin başındayız alnımızın akıyla, alın teriyle çalışıyoruz. Devletini, vatanını çok seven bir aileyiz biz. Biz çok seven bir aileyiz" ifadelerini kullanmıştı.

  6. MASAK'ın 26 Eylül'de hazırlanması talimatı verilen rapor savcılığa 4 Ekim'de ulaştırıldı. Halihazırda Polatların şirketleriyle ilgili ayrıntılı MASAK incelemesi devam ediyor.

    MASAK'ın 26 Eylül'de hazırlanması talimatı verilen rapor savcılığa 4 Ekim'de ulaştırıldı. Halihazırda Polatların şirketleriyle ilgili ayrıntılı MASAK incelemesi devam ediyor.

  7. MASAK'ın detaylı analiz raporunu ilerleyen günlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunması bekleniyor.

    MASAK'ın detaylı analiz raporunu ilerleyen günlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunması bekleniyor.