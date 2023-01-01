Ünlü İsimden Üzücü Haber!

Dizinin galasında oldukça heyecanlı olan Özyağcılar, ?Hayatım alt üst oldu 3 ay. Şahsiyet?ten bir teklif geldi. Hakan Günday?ın senaryosu geldi ve çarpıldım. Ondan sonra bir sancılar başladı bende. Ne yapacağım, ne edeceğim diye. Halukçuğum zaten ilk sezonda döktürmüş, ne yapacağım oğlum ben dedim. Biz Onur?la (Saylak) 2 saat konuştuk. Beni rahatlattı, hiç merak etme dedi. Gece uyumamalar başladı. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu? dedi.