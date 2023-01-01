İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili Oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. İ
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İstanbul?da sağanak yağış etkili oluyor. Taksim Meydanı?nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
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Mega kentte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Öte yandan, toplu ulaşımda da özellikle aktarma noktalarında yoğunluk oluştu.
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