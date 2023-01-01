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Hobi Olarak Ekti, Yıllık Getirisi Tam Tamına 100 Milyon TL

Yıllık getirisi tam tamına 100 milyon TL

  1. Türkiye?nin ?coğrafi işaret belgeli? ilk kivisi olan Ordu kivisinde hasat devam ediyor. Bu yıl, geçen yıllara göre ciddi oranda rekolte kaybı olan kivide 5 bin tonun üzerinde hasat beklenirken, Ordu iline de 100 milyon TL ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.

    Türkiye?nin ?coğrafi işaret belgeli? ilk kivisi olan Ordu kivisinde hasat devam ediyor. Bu yıl, geçen yıllara göre ciddi oranda rekolte kaybı olan kivide 5 bin tonun üzerinde hasat beklenirken, Ordu iline de 100 milyon TL ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.

  2. Ordu?da 1993 yılında fındığın yanında ek gelir sağlaması amacıyla dikilen kivi üretimi yaygınlaşıyor. 30 yıl önce hobi amaçlı başlanan kivi, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi aldı.

    Ordu?da 1993 yılında fındığın yanında ek gelir sağlaması amacıyla dikilen kivi üretimi yaygınlaşıyor. 30 yıl önce hobi amaçlı başlanan kivi, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi aldı.

  3. Geçen yıllarda il genelinde yaklaşık 9 bin ton kivi üretimi yapılırken, hava şartları, hastalıklar ve zararlılar nedeniyle bu yıl rekolte 5 bin, 5 bin 500 tona geriledi.

    Geçen yıllarda il genelinde yaklaşık 9 bin ton kivi üretimi yapılırken, hava şartları, hastalıklar ve zararlılar nedeniyle bu yıl rekolte 5 bin, 5 bin 500 tona geriledi.

  4. Buna rağmen, büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen kivinin Ordu ili ekonomisine yaklaşık 100 milyon TL katkı sunması hedefleniyor.

    Buna rağmen, büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen kivinin Ordu ili ekonomisine yaklaşık 100 milyon TL katkı sunması hedefleniyor.

  5. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl rekoltenin geçen yıllara göre noksan olduğunu söyledi. Önceki yıllarda yaklaşık 9 bin ton hasat yapılan kivinin bu yıl 5 bin, 5 bin 500 ton civarında beklendiğini kaydeden Uzunlar, ?Kivi toplaması bölgelere göre değişiyor. Aroması 6,5-7?ye ulaştığında toplanıyor. Bizim kivimiz şu anda olgunlaştı ve hasada başladık? diye konuştu.

    Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl rekoltenin geçen yıllara göre noksan olduğunu söyledi. Önceki yıllarda yaklaşık 9 bin ton hasat yapılan kivinin bu yıl 5 bin, 5 bin 500 ton civarında beklendiğini kaydeden Uzunlar, ?Kivi toplaması bölgelere göre değişiyor. Aroması 6,5-7?ye ulaştığında toplanıyor. Bizim kivimiz şu anda olgunlaştı ve hasada başladık? diye konuştu.

  6. Bu yıl 20 TL'den satılıyor Kivinin Ordu'ya getirisinin güzel olduğunu ve bu yıl 20 TL?den satılan kivinin ile yaklaşık 100 milyon TL gelir sağlayacağını ifade eden Uzunlar, şöyle dedi: ?Bugün 5 bin ton kivi olsa, peşin satıldığında 100 milyon TL civarında bir girdi sağlıyor. Bu da küçümsenemeyecek bir rakam.

    Bu yıl 20 TL'den satılıyor Kivinin Ordu'ya getirisinin güzel olduğunu ve bu yıl 20 TL?den satılan kivinin ile yaklaşık 100 milyon TL gelir sağlayacağını ifade eden Uzunlar, şöyle dedi: ?Bugün 5 bin ton kivi olsa, peşin satıldığında 100 milyon TL civarında bir girdi sağlıyor. Bu da küçümsenemeyecek bir rakam.

  7. Alıcılar da zaten peşin ödeme yapıyor. Onun için kivi oldukça karlı. Bu yıl havaların sıcak olması bizi etkiledi. Küresel ısınma olursa kivi üreticileri de sıkıntıya girer çünkü kivi suyu seviyor. Kahverengi kokarca ile ilgili bir hayli sıkıntı oldu, bu konuda genel bir çalışma yapılması gerekiyor"

    Alıcılar da zaten peşin ödeme yapıyor. Onun için kivi oldukça karlı. Bu yıl havaların sıcak olması bizi etkiledi. Küresel ısınma olursa kivi üreticileri de sıkıntıya girer çünkü kivi suyu seviyor. Kahverengi kokarca ile ilgili bir hayli sıkıntı oldu, bu konuda genel bir çalışma yapılması gerekiyor"

  8. ?Ordu kivisi rekolte olarak Yalova?dan sonra geliyordu ancak şu anda Çarşamba Ovası'nda epey bir kivi tarlası var? diyen Yusuf Uzunlar, : ?Şu anda resmi bir rakam söyleyemiyoruz ama Türkiye?de de ilk kez coğrafi işaret belgesi alan Ordu kivisi.<p> Raf ömrünün uzun ve aromasının iyi olması bizim için sevindirici bir olay. Kimyasal madde de kullanmadığımız için bu nedenle alıcılar sürekli olarak talep gösteriyor. Zaten çoğu da yurt dışına ihraç ediliyor? şeklinde konuştu.<br> Kivi hasadında çalışanlar ise fındığa göre daha kolay ve zevkli olduğunu belirterek, Ordu kivisinin aroma ve lezzet olarak kendini ön plana çıkarttığını söylediler.

    ?Ordu kivisi rekolte olarak Yalova?dan sonra geliyordu ancak şu anda Çarşamba Ovası'nda epey bir kivi tarlası var? diyen Yusuf Uzunlar, : ?Şu anda resmi bir rakam söyleyemiyoruz ama Türkiye?de de ilk kez coğrafi işaret belgesi alan Ordu kivisi.

    Raf ömrünün uzun ve aromasının iyi olması bizim için sevindirici bir olay. Kimyasal madde de kullanmadığımız için bu nedenle alıcılar sürekli olarak talep gösteriyor. Zaten çoğu da yurt dışına ihraç ediliyor? şeklinde konuştu.
    Kivi hasadında çalışanlar ise fındığa göre daha kolay ve zevkli olduğunu belirterek, Ordu kivisinin aroma ve lezzet olarak kendini ön plana çıkarttığını söylediler.