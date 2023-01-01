Hobi Olarak Ekti, Yıllık Getirisi Tam Tamına 100 Milyon TL

?Ordu kivisi rekolte olarak Yalova?dan sonra geliyordu ancak şu anda Çarşamba Ovası'nda epey bir kivi tarlası var? diyen Yusuf Uzunlar, : ?Şu anda resmi bir rakam söyleyemiyoruz ama Türkiye?de de ilk kez coğrafi işaret belgesi alan Ordu kivisi.

Raf ömrünün uzun ve aromasının iyi olması bizim için sevindirici bir olay. Kimyasal madde de kullanmadığımız için bu nedenle alıcılar sürekli olarak talep gösteriyor. Zaten çoğu da yurt dışına ihraç ediliyor? şeklinde konuştu.

Kivi hasadında çalışanlar ise fındığa göre daha kolay ve zevkli olduğunu belirterek, Ordu kivisinin aroma ve lezzet olarak kendini ön plana çıkarttığını söylediler.