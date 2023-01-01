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Polat Çifti Kaç Yıl Ceza Alacak? Çiftin Eski Avukatı Açıkladı!

Dilan ve Engin Polat kaç yıl ceza alacak?

  1. Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gibi bir dizi iddiayla geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Çiftin ne kadar ceza alacağı merak konusuyken, eski avukatları Çağdaş Çelik'ten açıklama geldi.

    Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gibi bir dizi iddiayla geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Çiftin ne kadar ceza alacağı merak konusuyken, eski avukatları Çağdaş Çelik'ten açıklama geldi.

  2. Kısa süre içerisinde yaşadıkları inanılmaz yükselişle MASAK'ın radarına takılan Dilan ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Kısa süre içerisinde yaşadıkları inanılmaz yükselişle MASAK'ın radarına takılan Dilan ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

  3. Polat çiftiyle birlikte avukatları Ahmet Gün ve Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alınmış, Ahmet Gün tutuklanmış; Enes Çetinkaya ise serbest bırakılmıştı.

    Polat çiftiyle birlikte avukatları Ahmet Gün ve Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alınmış, Ahmet Gün tutuklanmış; Enes Çetinkaya ise serbest bırakılmıştı.

  4. Çiftin bir diğer avukatı Çağdaş Çelik ise çiftin kara para aklama iddialarıyla tutuklanmalarının ardından dosyadan çekildiğini açıklamıştı.

    Çiftin bir diğer avukatı Çağdaş Çelik ise çiftin kara para aklama iddialarıyla tutuklanmalarının ardından dosyadan çekildiğini açıklamıştı.

  5. "İlk celseye 7-8 ayları var"<p> Tele1'den Burçin Atılgan'a konuşan Avukat Çağdaş Çelik, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    "İlk celseye 7-8 ayları var"

    Tele1'den Burçin Atılgan'a konuşan Avukat Çağdaş Çelik, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

  6. Çağdaş Çelik "İddianamenin hazırlanmasının en az 6 ayı bulacağını, hatta daha fazla süreceğini düşünüyorum. Bu süreci muhtemelen tutuklu geçirecekler. İddianameden sonra ilk celseye hemen hemen 7-8 ayları var diye düşünüyorum." dedi.

    Çağdaş Çelik "İddianamenin hazırlanmasının en az 6 ayı bulacağını, hatta daha fazla süreceğini düşünüyorum. Bu süreci muhtemelen tutuklu geçirecekler. İddianameden sonra ilk celseye hemen hemen 7-8 ayları var diye düşünüyorum." dedi.

  7. Çelik, Burçin Altılgan'ın, 'Ne karar çıkar sizce? Tutun ki iddia edilen suçlar ispatlandı ve bu suçları işlediklerine karar verildi.' sözlerine karşılık;

    Çelik, Burçin Altılgan'ın, 'Ne karar çıkar sizce? Tutun ki iddia edilen suçlar ispatlandı ve bu suçları işlediklerine karar verildi.' sözlerine karşılık;

  8. "30 yıla yaklaşan ceza alabilirler"<p> 'O zaman çok yüksek cezalar çıkar. Kara para aklama, 6 ile 18 yıl, örgüt kurma 2 ile 6 yıl arası, vergi kaçırma suçunun 2-5 yıl arasında öngörülen cezaları var. Zincirleme olarak işlendiği kanıtlanırsa bu vergi kaçırma suçunun 1 bölü 4 artırımı var. 20,25,30 yıla yaklaşan cezalar alınabilir.' açıklamasında bulundu.

    "30 yıla yaklaşan ceza alabilirler"

    'O zaman çok yüksek cezalar çıkar. Kara para aklama, 6 ile 18 yıl, örgüt kurma 2 ile 6 yıl arası, vergi kaçırma suçunun 2-5 yıl arasında öngörülen cezaları var. Zincirleme olarak işlendiği kanıtlanırsa bu vergi kaçırma suçunun 1 bölü 4 artırımı var. 20,25,30 yıla yaklaşan cezalar alınabilir.' açıklamasında bulundu.