Polat Çifti Kaç Yıl Ceza Alacak? Çiftin Eski Avukatı Açıkladı!

"30 yıla yaklaşan ceza alabilirler"

'O zaman çok yüksek cezalar çıkar. Kara para aklama, 6 ile 18 yıl, örgüt kurma 2 ile 6 yıl arası, vergi kaçırma suçunun 2-5 yıl arasında öngörülen cezaları var. Zincirleme olarak işlendiği kanıtlanırsa bu vergi kaçırma suçunun 1 bölü 4 artırımı var. 20,25,30 yıla yaklaşan cezalar alınabilir.' açıklamasında bulundu.