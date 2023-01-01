Dünyanın En Sağlıklı Ve En Lezzetli Fast Foodu: Lahmacun
Uzmanlar dünyanın en sağlıklı ve en lezzetli fast foodunu açıkladı.
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Uzmanlar dünyanın en sağlıklı ve en lezzetli fast foodunu açıkladı. Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl bugün köşe yazısında çok anlamlı bir yazı yayınladı.
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Dünyanın en büyük problemlerinden olan fast food son yıllarda Türk mutfağının da önemli sorunlarından biri haline geldi.
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Hamburger tarzı fast food gıdalar, besin değerlerinin düşük, kalori oranının yüksek oluşu ve içerdikleri koruyucu, renklendirici gibi katkı maddelerinden dolayı zararlı bir beslenme biçimi olarak kabul edilse de, ne yazık ki bu tarz beslenme artık ülkemizde de bir kültür halini aldı.
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Uzmanlar dünyanın en sağlıklı ve en lezzetli fast foodunu açıkladı. Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl bugün köşe yazısında çok anlamlı bir yazı yayınladı.
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RAMAZAN BİNGÖL: EN İYİ BOYKOT GELENEKSELİMİZE SAHİP ÇIKMAKLA OLUR
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Bunun için boykot ettiğimiz her ürünün muadilini hatta daha iyisini yapmak zorundayız. En iyi boykot geleneksel ürünlerimize sahip çıkarak yapılır. Yiyecek içecek sektöründe bir eksiğimiz yok. Türk mutfağı bu açıdan dünyanın en iyi mutfağı. Ecdadımız bu anlamda gelecek nesillerine zengin bir miras bırakmış.
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Şimdi bizlerin yapması gereken ise bırakılan bu mirası daha çok tanımak, tanıtmak ve tüketmek olmalı. Mesela çocuklarımızla dışarıda yemek yiyeceğimiz zaman tercihimiz fast fooddan yana olacaksa, onları pizza yerine milli yiyeceğimiz lahmacuna, pideye yönlendirmeli; hamburger yerine köfte ekmeği, döneri, ciğeri, kokoreci, dürümü öğretmeli ve yemeğe teşvik etmeliyiz. Böylelikle bir sürelik boykot yerine nesillere aktarılan milli bilince ulaşmış oluruz. Değerlerimizi yaşamak da yaşatmak bizim elimizde.
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FAST FOODUN ANLAMI YANLIŞ BİLİNİYOR!
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Peki nedir bu fast food? Kelime anlamı ?hızlı servis?tir. Yani bilinenin aksine ?hızlı yemek? anlamına gelmez. Fast food, hazırlanış süresi hızlı, bekleme süresi az olan, hemen tüketmek veya paket yapılmak üzere satışa sunulan ?hızlı satış sistemi?dir.
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Bu anlamda Türk mutfağı aslında envai çeşit fast foodu içinde barındıran büyük bir hazinedir. Örneğin; ana yemeklerimizden içli köfte, döner, lahmacun, kebap, ızgara köfte, ekmek arası köfte, pide, dürüm çeşitleri; hamur işlerimizden gözleme, simit, erişte, mantı; tatlılarımızdan kadayıf, baklava, katmer; içeceklerimizden Türk kahvesi, mırra, şerbetlerimiz ve benzer yüzlerce ürünümüz hızlı bir şekilde servis edilebilecek ürünlerdir. Alternatif değildir, her biri dünyaca ünlü tüm fast foodların atasıdır aslında.
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PİZZ YERİNE LAHCAMUN!
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Türk mutfağına ait fast foodların içinde lahmacunun yeri bir başkadır benim için. Hele bir de çıtır çıtır olursa birçok seçeneğe yeğlerim. Lahmacunu çıtır yapan hamurun ayarıdır.
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Sert olması, iyi dinlenmesi gerekir. Kaliteli un ve et, lahmacunu lezzetli kılan en önemli aktörlerden. Hamuru olması gerektiği gibi ince tutulur, sebze ve baharatları da iyi seçilirse dünyanın en sağlıklı ve lezzetli fast foodudur lahmacun. Çocuklarımız için mükemmel besleyici bir öğündür. Diyet yapanlara dahi tavsiye edilir.
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İçindeki kırmızı et nedeniyle güçlü bir protein, B12 ve demir kaynağıdır. Harcında kullanılan yeşillik, domates, soğan, sarımsak gibi sebzeler etin protein kalitesini güçlendirir, besleyici değerini arttırır. Yanında bir de ayran içiyorsanız, bu onu dünyanın en sağlıklı fast foodu yapar.
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BİREYSEL TERCİHLERİMİZX DÜNYANIN DENGESİNİ DEĞİŞTİRİYOR!
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Özellikle hamburger, pizza gibi içinde ne olduğu belli olmayan, besin değeri düşük fast foodların hızla yaygınlaştığı bir dünyada milli değerimiz olan lahmacuna yönelelim.
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Çocuklarımıza da sevdirelim, alıştıralım. İçeriğinde her türlü protein, yağ, karbonhidrat ve vitamini barındıran lahmacunumuzun, dünyanın en sağlıklı ve en lezzetli fast foodlarının başında geldiğini anlatalım, öğretelim onlara. Tadını, lezzetini unutturmayalım. Önemsiz gibi görünen bireysel tercihlerimizin aslında dünyanın dengesini değiştirdiğinin bilincinde olalım.