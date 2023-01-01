Dünyanın En Sağlıklı Ve En Lezzetli Fast Foodu: Lahmacun

Şimdi bizlerin yapması gereken ise bırakılan bu mirası daha çok tanımak, tanıtmak ve tüketmek olmalı. Mesela çocuklarımızla dışarıda yemek yiyeceğimiz zaman tercihimiz fast fooddan yana olacaksa, onları pizza yerine milli yiyeceğimiz lahmacuna, pideye yönlendirmeli; hamburger yerine köfte ekmeği, döneri, ciğeri, kokoreci, dürümü öğretmeli ve yemeğe teşvik etmeliyiz. Böylelikle bir sürelik boykot yerine nesillere aktarılan milli bilince ulaşmış oluruz. Değerlerimizi yaşamak da yaşatmak bizim elimizde.