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Ömer'de Yeni Dönem!

"Gamze ile Ömer kendi evlerine çıkacak"

  1. Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in 31. bölümünde; Gamze ile Ömer arasındaki kıskançlık krizleri ve Reşat'ın evlilik kararı dikkat çekti.

    Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in 31. bölümünde; Gamze ile Ömer arasındaki kıskançlık krizleri ve Reşat'ın evlilik kararı dikkat çekti.

  2. Ömer son bölümde; Nezahat Hanım'ın kaybolması herkesi korkuturken; Reşat, Gamze ile Ömer'e "Kendi dertlerinizle o kadar meşgulsünüz ki bir akşam sahip çıkamadınız anneme" diye sert çıktı. Onlar babaanneyi aramaya devam ederken Tahir de arkadaşıyla Şeyh Nurettin'in sohbetine gitti. Sohbetten çıkan Tahir, babaannesinin kayıp olduğunu öğrenince kardeşlerinin yanına koştu.

    Ömer son bölümde; Nezahat Hanım'ın kaybolması herkesi korkuturken; Reşat, Gamze ile Ömer'e "Kendi dertlerinizle o kadar meşgulsünüz ki bir akşam sahip çıkamadınız anneme" diye sert çıktı. Onlar babaanneyi aramaya devam ederken Tahir de arkadaşıyla Şeyh Nurettin'in sohbetine gitti. Sohbetten çıkan Tahir, babaannesinin kayıp olduğunu öğrenince kardeşlerinin yanına koştu.

  3. BABAANNE BULUNDU O sırada babaannenin bir hastanenin acilinde olduğu haberi geldi. Nezahat Hanım'ı bulan Ademoğlu Ailesi rahat bir nefes aldı. Doktorun babaanenin durumunda düzelme olabileceğini söylemesi üzerine Çiçek Hanım, "Hocam bana laf düşmez ama Nezahat Anne'nin sürekli bir bakıma ihtiyacı var. Yalnız bırakmaya gelmez" dedi.

    BABAANNE BULUNDU O sırada babaannenin bir hastanenin acilinde olduğu haberi geldi. Nezahat Hanım'ı bulan Ademoğlu Ailesi rahat bir nefes aldı. Doktorun babaanenin durumunda düzelme olabileceğini söylemesi üzerine Çiçek Hanım, "Hocam bana laf düşmez ama Nezahat Anne'nin sürekli bir bakıma ihtiyacı var. Yalnız bırakmaya gelmez" dedi.

  4. "BEN SENİ KAFAMDA BOŞADIM TAHİR" Durumu duyan Şükran ise hastaneye koştu. Onu özlediğini söyleyen Nezahat Hanım, "Gel yine. Mısır patlatırsın, birlikte dizi izleriz" dedi. Şükran'ın yalnız gitmesine izin vermek istemeyen Tahir, "Sen hala benim karımsın" dedi. Şükran da "Ben seni kafamda da duygusal olarak da boşadım" ifadelerini kullandı.

    "BEN SENİ KAFAMDA BOŞADIM TAHİR" Durumu duyan Şükran ise hastaneye koştu. Onu özlediğini söyleyen Nezahat Hanım, "Gel yine. Mısır patlatırsın, birlikte dizi izleriz" dedi. Şükran'ın yalnız gitmesine izin vermek istemeyen Tahir, "Sen hala benim karımsın" dedi. Şükran da "Ben seni kafamda da duygusal olarak da boşadım" ifadelerini kullandı.

  5. Eve döndüklerinde Nezahat Hanım'ın durumuna çözüm bulmak için konuşan Reşat, "Kendinize geleceksiniz, başıma iş açmayacaksınız" diyerek çocuklarına kızdı. Yaşananlar nedeniyle sinirleri bozulan Ömer ile Gamze, gözyaşlarına boğulurken; Nisa da çocuklarına Hakan ile boşanacağını söyledi.

    Eve döndüklerinde Nezahat Hanım'ın durumuna çözüm bulmak için konuşan Reşat, "Kendinize geleceksiniz, başıma iş açmayacaksınız" diyerek çocuklarına kızdı. Yaşananlar nedeniyle sinirleri bozulan Ömer ile Gamze, gözyaşlarına boğulurken; Nisa da çocuklarına Hakan ile boşanacağını söyledi.

  6. GAMZE VE ÖMER SERGİYE GİDİYOR Ertesi sabah Nezahat Hanım'ı görmeye gelen Çiçek Hanım'ın sözleriyle sinirlenen Gamze, babaannenin yıkanmak istemediğini belirtti. Nezahat Hanım ile ilgileneceğini ifade eden Çiçek, onu yıkamaya ikna etti. Olanlara sinirlene Gamze, Ömer'e yakınırken Nevzat Bey'in sekreteri aradı. Gamze'yi bankanın sponsoru olduğu bir resim sergisine davet etti. Bunu duyan Ömer, "Ben de geleceğim" deyince Gamze de memnun olacağını söyledi.

    GAMZE VE ÖMER SERGİYE GİDİYOR Ertesi sabah Nezahat Hanım'ı görmeye gelen Çiçek Hanım'ın sözleriyle sinirlenen Gamze, babaannenin yıkanmak istemediğini belirtti. Nezahat Hanım ile ilgileneceğini ifade eden Çiçek, onu yıkamaya ikna etti. Olanlara sinirlene Gamze, Ömer'e yakınırken Nevzat Bey'in sekreteri aradı. Gamze'yi bankanın sponsoru olduğu bir resim sergisine davet etti. Bunu duyan Ömer, "Ben de geleceğim" deyince Gamze de memnun olacağını söyledi.

  7. Ömer'de Ademoğlu Ailesi için yeni dönem! "Gamze ile Ömer kendi evlerine çıkacak" - 7 EDA SÖZLEŞMEYİ İMZALADI Yusuf'un telefonuyla dükkanı tuttuklarını kesinleştiren Gamze, Şükran'ı arayıp haber verirken; Eda da ajanstan gelen telefona olumlu yanıt verdi. Ajansa giden Eda, sözleşmeyi imzalayıp geri döndü. Bu sırada çocuklarını görmeye giden Tahir, Şükran'a "Çocuklarımı her zaman görebilirim ben. Madem bu kadar istiyorsun boşanalım gitsin" dedi.

    Ömer'de Ademoğlu Ailesi için yeni dönem! "Gamze ile Ömer kendi evlerine çıkacak" - 7 EDA SÖZLEŞMEYİ İMZALADI Yusuf'un telefonuyla dükkanı tuttuklarını kesinleştiren Gamze, Şükran'ı arayıp haber verirken; Eda da ajanstan gelen telefona olumlu yanıt verdi. Ajansa giden Eda, sözleşmeyi imzalayıp geri döndü. Bu sırada çocuklarını görmeye giden Tahir, Şükran'a "Çocuklarımı her zaman görebilirim ben. Madem bu kadar istiyorsun boşanalım gitsin" dedi.

  8. Aynı anlarda Ömer ve Gamze de Gamze'nin giydiği etek ile alakalı tartışma yaşasa da bankanın sponsor olduğu sergiye gitti. Gamze, Ömer'i bankadan arkadaşlarıyla tanıştırdıktan sonra onlarla sohbet ederken; Ömer de bir tabloya bakarken onun ressamı Şule ile tanıştı.

    Aynı anlarda Ömer ve Gamze de Gamze'nin giydiği etek ile alakalı tartışma yaşasa da bankanın sponsor olduğu sergiye gitti. Gamze, Ömer'i bankadan arkadaşlarıyla tanıştırdıktan sonra onlarla sohbet ederken; Ömer de bir tabloya bakarken onun ressamı Şule ile tanıştı.

  9. ŞULE'DEN ÖMER'E İLTİFAT O sırada Gamze ve Nevzat da Ömer ile Şule'nin yanına geldi. Nevzat, kardeşi Şule'yi Gamze ve Ömer ile tanıştırdı. Gamze ve Nevzat, oradan gidince Şule, Ömer'e; "Eşiniz çok zarif çok hoş ama size bakmaya da doyum olmuyor ne yalan söyleyeyim" dedi.

    ŞULE'DEN ÖMER'E İLTİFAT O sırada Gamze ve Nevzat da Ömer ile Şule'nin yanına geldi. Nevzat, kardeşi Şule'yi Gamze ve Ömer ile tanıştırdı. Gamze ve Nevzat, oradan gidince Şule, Ömer'e; "Eşiniz çok zarif çok hoş ama size bakmaya da doyum olmuyor ne yalan söyleyeyim" dedi.

  10. NEVZAT İLE ÖMER ARASINDA GERGİNLİK Gamze'nin yüzük takmamasına dikkat çeken Nevzat, "Bazı çiftler yüzük takmıyor, siz de onlardan mısınız?" deyince Ömer, "Bizim nasıl bir çift olduğumuz sizi hiç alakadar etmez" dedi.

    NEVZAT İLE ÖMER ARASINDA GERGİNLİK Gamze'nin yüzük takmamasına dikkat çeken Nevzat, "Bazı çiftler yüzük takmıyor, siz de onlardan mısınız?" deyince Ömer, "Bizim nasıl bir çift olduğumuz sizi hiç alakadar etmez" dedi.

  11. Nevzat'ın mesleği konusunda da üzerine gelmesine tahammül edemeyen Ömer, Gamze'nin ısrarına rağmen orayı terk etti.

    Nevzat'ın mesleği konusunda da üzerine gelmesine tahammül edemeyen Ömer, Gamze'nin ısrarına rağmen orayı terk etti.

  12. "CAN YOLDAŞI OLALIM MI HOCAM?" Bu sırada Nezahat Hanım ile ilgilenen Çiçek ve Reşat, yemek sonrası birlikte kahve içti. "Hayat zor hocam" diyen Çiçek, "Eğer siz de münasip görürseniz ben bu zorluğu sizinle paylaşmak istiyorum. Hayatı birlikte göğüsleyelim hocam, can yoldaşı olalım" dedi. Şaşıran Reşat Ademoğlu, izdivaçtan söz edip etmediğini sordu. Çiçek, "Ben isterim size eş olmak, hayat arkadaşı olalım mı hocam?" derken, Ömer içeri girdi.

    "CAN YOLDAŞI OLALIM MI HOCAM?" Bu sırada Nezahat Hanım ile ilgilenen Çiçek ve Reşat, yemek sonrası birlikte kahve içti. "Hayat zor hocam" diyen Çiçek, "Eğer siz de münasip görürseniz ben bu zorluğu sizinle paylaşmak istiyorum. Hayatı birlikte göğüsleyelim hocam, can yoldaşı olalım" dedi. Şaşıran Reşat Ademoğlu, izdivaçtan söz edip etmediğini sordu. Çiçek, "Ben isterim size eş olmak, hayat arkadaşı olalım mı hocam?" derken, Ömer içeri girdi.

  13. REŞAT'TAN EVLİLİK HABERİ Babasıyla Çiçek Hanım'ın konuştuklarını duyan Ömer, "Baba ne oluyor burada, doğru mu duyduklarım? Gerçekten düşünecek misin?" dedi. Reşat da "Evet, doğru duydun. Ama düşünmeyeceğim. Çünkü biz Çiçek Hanım'la evleniyoruz" dedi.

    REŞAT'TAN EVLİLİK HABERİ Babasıyla Çiçek Hanım'ın konuştuklarını duyan Ömer, "Baba ne oluyor burada, doğru mu duyduklarım? Gerçekten düşünecek misin?" dedi. Reşat da "Evet, doğru duydun. Ama düşünmeyeceğim. Çünkü biz Çiçek Hanım'la evleniyoruz" dedi.

  14. Ömer ile Gamze arasındaki çekişmeler ve Reşat'ın Çiçek ile evlenme kararına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları. <br> "Ömer ile Gamze'nin ilişkilerine tehdit olacak herkesi hemen sezmesi" "Ömer'e rahat yok" "Çiçek Hanım'ın özgüvenine hayran kaldım" "Ömer gibi birçok erkek eşlerinin güçlü,başarılı ve kendinden daha iyi kariyerde olmasını hazmedemiyor" "Ömer, Gamze, Şule, Nevzat... İşte yeni sıkıntılı dörtlü" "Ömer ile Gamze artık bu evden gitmeli" "Bu Ömer'le hayat geçmez Gamze" "Gamze bir an önce kendi evine çıkmalı; işine, eşine ve çocuğuna odaklanmalısın" "Çiçek gelince o evde ne Ömer'in ne de Gamze'nin huzuru kalmaz" "Ömer evi terk edecek sanırım" "Bence Gamze ile Ömer kendi evlerine çıkacak"

    Ömer ile Gamze arasındaki çekişmeler ve Reşat'ın Çiçek ile evlenme kararına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları.
    "Ömer ile Gamze'nin ilişkilerine tehdit olacak herkesi hemen sezmesi" "Ömer'e rahat yok" "Çiçek Hanım'ın özgüvenine hayran kaldım" "Ömer gibi birçok erkek eşlerinin güçlü,başarılı ve kendinden daha iyi kariyerde olmasını hazmedemiyor" "Ömer, Gamze, Şule, Nevzat... İşte yeni sıkıntılı dörtlü" "Ömer ile Gamze artık bu evden gitmeli" "Bu Ömer'le hayat geçmez Gamze" "Gamze bir an önce kendi evine çıkmalı; işine, eşine ve çocuğuna odaklanmalısın" "Çiçek gelince o evde ne Ömer'in ne de Gamze'nin huzuru kalmaz" "Ömer evi terk edecek sanırım" "Bence Gamze ile Ömer kendi evlerine çıkacak"