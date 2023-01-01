Ömer'de Yeni Dönem!

Ömer ile Gamze arasındaki çekişmeler ve Reşat'ın Çiçek ile evlenme kararına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları.

"Ömer ile Gamze'nin ilişkilerine tehdit olacak herkesi hemen sezmesi" "Ömer'e rahat yok" "Çiçek Hanım'ın özgüvenine hayran kaldım" "Ömer gibi birçok erkek eşlerinin güçlü,başarılı ve kendinden daha iyi kariyerde olmasını hazmedemiyor" "Ömer, Gamze, Şule, Nevzat... İşte yeni sıkıntılı dörtlü" "Ömer ile Gamze artık bu evden gitmeli" "Bu Ömer'le hayat geçmez Gamze" "Gamze bir an önce kendi evine çıkmalı; işine, eşine ve çocuğuna odaklanmalısın" "Çiçek gelince o evde ne Ömer'in ne de Gamze'nin huzuru kalmaz" "Ömer evi terk edecek sanırım" "Bence Gamze ile Ömer kendi evlerine çıkacak"