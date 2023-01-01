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Mersin'i Sağanak Vurdu: Araçlar Suya Gömüldü

Mersin'de şiddetli yağmur sele neden oldu, mazgallar tıkandı, araçlar suya gömüldü.

  1. Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

    Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

  2. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak trafikte aksamalara neden oldu.

    Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak trafikte aksamalara neden oldu.

  3. Silifke ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Silifke ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

  4. Araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde yayalar zor anlar yaşadı.

    Araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde yayalar zor anlar yaşadı.

  5. Saray Mahallesi'nde bulunan Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin çevresinde park halindeki araçların bir bölümü sular altında kaldı.

    Saray Mahallesi'nde bulunan Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin çevresinde park halindeki araçların bir bölümü sular altında kaldı.