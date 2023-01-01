Mersin'i Sağanak Vurdu: Araçlar Suya Gömüldü
Mersin'de şiddetli yağmur sele neden oldu, mazgallar tıkandı, araçlar suya gömüldü.
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Mersin kent merkezi ve Silifke ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
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Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak trafikte aksamalara neden oldu.
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Silifke ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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Araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği bölgelerde yayalar zor anlar yaşadı.
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Saray Mahallesi'nde bulunan Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin çevresinde park halindeki araçların bir bölümü sular altında kaldı.
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