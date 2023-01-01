Mersin'i Sağanak Vurdu: Araçlar Suya Gömüldü

Saray Mahallesi'nde bulunan Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'nin çevresinde park halindeki araçların bir bölümü sular altında kaldı.

Silifke ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak trafikte aksamalara neden oldu.

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