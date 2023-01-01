Bodrum'da Deniz Kahverengiye Büründü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün yaşanan sağanağın ardından Bitez Barajı'nda ve sahilde derelerden gelen atıklar nedeniyle kirlilik oluştu. Denizin rengi de kahverengiye dönüştü.
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İlçede dün tüm gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanağın ardından şiddetli yağışla debisi yükselen derelerden akan sular denize ulaştı.
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Yağmur sularıyla gelen yoğun atıklar da denize ve Bitez Barajı'na sürüklendi. Arasında çöp konteynerlerinin de olduğu binlerce atık Bitez Sahili'nde ve barajda kirliğe neden oldu.
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Bölgenin temizlenmesi için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Öte yandan denizin rengi de kahverengiye dönüştü.
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Denizdeki görüntü drone ile havadan görüntülendi.