Eslem'in Öldüğü Odada Rujla Yazılmış Not Bulundu
Antalya?da arkadaşının evinde ölü bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir ayrıntıya ulaşıldı.
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Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan Eslem Zehra Kızıltuna?nın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.
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Kemer'de yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, 27 Ekim gecesi, bir arkadaşıyla Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti.
Saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.A., uyandığında, evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu.
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Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna?nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna?nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu?na gönderildi.
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Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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"HERKESİN CANI CEHENNEME"
Soruşturma sürerken, Kızıltuna'nın ölü bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla, 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirtildi. Savcılık soruşturması sürüyor.