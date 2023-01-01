Eslem'in Öldüğü Odada Rujla Yazılmış Not Bulundu

"HERKESİN CANI CEHENNEME" Soruşturma sürerken, Kızıltuna'nın ölü bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla, 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirtildi. Savcılık soruşturması sürüyor.

Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna?nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna?nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu?na gönderildi.

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