Aöf Vize Takvimi
Aöf güz dönemi vizeleri ne zaman yapılacak?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları aralık ayında öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak olan açıköğretim sınavı giriş yerleri Anadou Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte, AÖF sınavları hakkında bilgiler...
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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? AÖF güz dönemi ara sınavları (vize) 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek.
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AÖF FİNAL TAKVİMİ BELLİ OLDU Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.
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AÇIKÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.