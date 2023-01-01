Ardahan'da Fil Alarmı: Jandarma Harekete Geçti
Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban, karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ardahan'ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.
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İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti.
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Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı.
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Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor.
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