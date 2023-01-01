Ardahan'da Fil Alarmı: Jandarma Harekete Geçti

Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ardahan'ın Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan bir çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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