Tiktok'a Yasaklar Artıyor

İNGİLTERE Birleşik Krallık hükümeti TikTok'u 16 Mart 2023 tarihinde tüm devlet elektronik cihazlarından yasakladı. Hükümet Kabine Ofisi tarafından yapılan bir güvenlik incelemesi, Çin hükümetinin müdahalesi ve gözetimi korkusu nedeniyle video paylaşım uygulamasının yasaklanmasına karar verdi. Yasağın ilan edildiği gün bir konuşma yapan Lancaster Dükalığı Şansölyesi Oliver Dowden şunları söyledi: "Hassas hükümet bilgilerinin güvenliği her şeyden önce gelmelidir, bu nedenle bugün bu uygulamayı hükümet cihazlarında yasaklıyoruz. Veri sızdıran diğer uygulamaların kullanımı da inceleme altında tutulacaktır." Birleşik Krallık hükümeti bir basın açıklamasında, TikTok'un "kişiler, kullanıcı içeriği ve coğrafi konum verileri dahil olmak üzere cihazdaki bir dizi veriye" nasıl erişebildiğini ve toplayabildiğini açıkladı.