Tiktok'a Yasaklar Artıyor
İşte TikTok'u yasaklayan ülkeler
-
AVRUPA BİRLİĞİ Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi, siber güvenlik önlemi olarak 23 Şubat 2023'te TikTok'u çalışanların telefonlarından geçici olarak yasakladı. Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Komisyon'un Kurumsal Yönetim Kurulu, siber güvenliğini artırmak için TikTok uygulamasının kurumsal cihazlarında ve Komisyon mobil cihaz hizmetine kayıtlı kişisel cihazlarda kullanımını askıya almaya karar vermiştir" denildi. Kısa bir süre sonra Avrupa Parlamentosu 28 Şubat'ta TikTok'u devlet tarafından verilen tüm telefonlardan engelleyeceğini duyurdu. Bu durum, diğer ülkelerin de aynı şeyi yapmasıyla Avrupa çapında bir yasak dalgasına yol açtı.
-
İNGİLTERE Birleşik Krallık hükümeti TikTok'u 16 Mart 2023 tarihinde tüm devlet elektronik cihazlarından yasakladı. Hükümet Kabine Ofisi tarafından yapılan bir güvenlik incelemesi, Çin hükümetinin müdahalesi ve gözetimi korkusu nedeniyle video paylaşım uygulamasının yasaklanmasına karar verdi. Yasağın ilan edildiği gün bir konuşma yapan Lancaster Dükalığı Şansölyesi Oliver Dowden şunları söyledi: "Hassas hükümet bilgilerinin güvenliği her şeyden önce gelmelidir, bu nedenle bugün bu uygulamayı hükümet cihazlarında yasaklıyoruz. Veri sızdıran diğer uygulamaların kullanımı da inceleme altında tutulacaktır." Birleşik Krallık hükümeti bir basın açıklamasında, TikTok'un "kişiler, kullanıcı içeriği ve coğrafi konum verileri dahil olmak üzere cihazdaki bir dizi veriye" nasıl erişebildiğini ve toplayabildiğini açıkladı.
-
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ABD'nin Montana eyaletinde Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi. Öte yandan New York Belediyesi, TikTok'un devlete ait cihazlarda kullanımını yasakladı. Şehirde bulunan kurumlara, uygulamayı kaldırması için 30 günlük bir süre tanınırken, Amerikalı yetişkinlerin yarısı bu yasağı destekledi.
-
YENİ ZELANDA Yeni Zelanda, TikTok'un 17 Mart 2023 tarihinde tüm parlamento cihazlarında yasaklandığını duyurdu. Ülkenin milletvekilleri parlamento servisinden gelen e-posta yoluyla bilgilendirildi: "Servis, mevcut Yeni Zelanda parlamentosu ortamında risklerin kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. "TikTok uygulamasını engelleme kararı, kendi analizlerimize dayanarak ve hükümet genelinde ve uluslararası alanda meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerin ardından alınmıştır." denildi.
-
DANİMARKA Danimarka, Mart 2023'te TikTok'un iş cihazlarında yasaklanmasını emretti. Ülkenin Savunma Bakanlığı güvenlik endişelerini gerekçe gösterdi ve çalışanlara uygulamayı mümkün olan en kısa sürede kaldırmalarını emretti.
-
AZERBAYCAN Azerbaycan, devlet güvenliğini gerekçe göstererek TikTok isimli video tabanlı sosyal medya platformunu yasakladı.
-
AFGANİSTAN Taliban, TikTok'u Nisan 2022'de Afganistan'da yasakladı ve platformun içeriğinin "İslami yasalarla tutarlı olmadığını" söyledi.
-
KANADA Diğer ülkelere paralel olarak Kanada da bu yılın Şubat ayında TikTok'u tüm devlet mobil cihazlarından yasakladı. Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier, kısmi yasağın, uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk" teşkil etmesinden kaynaklandığını söyledi. "TikTok'u devletin mobil cihazlarından kaldırma ve engelleme kararı, özellikle mobil cihazlardan toplanan bilgileri yöneten yasal rejimle ilgili endişeler göz önüne alındığında, bir önlem olarak alınmaktadır ve uluslararası ortaklarımızın yaklaşımıyla uyumludur" dedi.
-
TAYVAN TikTok, Aralık 2022'de Tayvan'ın devlet cihazlarından yasaklandı. Bu hamle, FBI'ın TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturduğu yönündeki uyarısının ardından geldi. ABD FBI direktörü Chris Wray, yasaktan birkaç gün önce Michigan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada TikTok kullanımına karşı uyarıda bulunmuştu. Wray, Çin'in tavsiye algoritmasını kontrol ederek kullanıcıların uygulamada ne gördüklerini kontrol etme yeteneğine sahip olduğunu söyledi. Bu sayede ülkenin "içeriği manipüle edebildiğini ve isterlerse bunu etki operasyonları için kullanabildiğini" söyledi.
-
NEPAL Nepal, Kasım 2023 tarihinde TikTok uygulamasını yasaklayacağını açıklayarak, popüler video uygulamasının "yanlış kullanımı" nedeniyle toplumsal uyum ve iyi niyetin bozulduğunu ve uygulamanın kontrol edilmesi yönünde talebin arttığını söyledi.