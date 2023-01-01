Telefonların Yerini Alacak
Humane, GPT-4 destekli AI Pin'i tanıttı
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Humane, aylar süren çalışmasının ardından yapay zeka destekli AI Pin cihazını tanıttı. İki parçadan oluşan 699 dolarlık cihaz, giysilere veya diğer yüzeylere manyetik olarak takılan bir batarya ile birlikte kullanılabiliyor.
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Humane, AI Pin'i satın alındıktan sonra kullanıcıya bir telefon numarası atandığını ve anlaşmalı şebeke üzerinden aylık 24 dolarlık ek ücretle veri kapsamı sağladığını açıkladı. Şirket, cihazın 2024'ün başlarına satışa çıkacağını ve ön siparişlerin 16 Kasım'da başlayacağını söyledi.
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ANLIK DUBLAJ YAPABİLİYOR Eski Apple tasarımcısı ve Humane kurucu ortağı Imran Chaudhri, TED konuşmasında AI Pin'in anlık olarak çeviri yapabildiğini gösterdi. Yapay zeka, kullanıcının ses tonunu kullanarak aynı vurgulamalarla istenilen dilde çeviriler yaparak iletişim kurulmasını sağlıyor.
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GPT-4 TARAFINDAN DESTEKLENİYOR AI Pin, gücünü Snapdragon işlemciden desteğini ise GPT-4'ten alıyor. Böylelikle Cosmos adlı işletim sistemi kullanıcının sorgularını doğru araçlara yönlendirebiliyor. Humane, ChatGPT erişiminin aslında cihazın temel özelliklerinden biri olduğunu söylüyor. Cosmos adı verilen işletim sistemi, sizden uygulamaları indirmenizi ve yönetmenizi istemek yerine sorgularınızı otomatik olarak doğru araçlara yönlendirmek üzere tasarlandı.
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Cihaz yaklaşık 34 gram ağırlığında ve pil güçlendiriciyle birlikte toplam 54 gram ağırlığı bulunuyor. AI Pin'in dahili kamerasıyla 13 megapiksel fotoğraf çekebildiği ve yakın bir zamanda yazılım güncellemesiyle birlikte video da çekebileceği kaydedildi.
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