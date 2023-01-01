Doğal Meyve Suyu Diye Satılıyordu!

Resmi verilere göre kanda 3.5 mikrogram kurşun kritik bir sınır olarak görülürken çocuklardaki kurşun oranının 4 ile 29 mikrogram arasında değiştiği de kayıtlara geçti. Belirtiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi rahatsızlıkların olduğu da belirtildi.