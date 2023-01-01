Doğal Meyve Suyu Diye Satılıyordu!
Tam 22 çocuğun zehirlendiği açıklandı.
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ABD'de doğal ibaresiyle satılan meyve suyunu içen 22 çocuğun zehirlendiği belirlendi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1 ile 3 yaş arasındaki çocukların etkilendiğini ve en az bir çocuğun kan kurşun seviyesinin endişe uyandıran seviyeden sekiz kat daha yüksek olduğunu duyurdu.
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14 farklı eyalette içecek paketlerinde bulunan maddenin zehirlenmeye sebep olduğu belirtildi.
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ABD?li yetkililer, 14 eyalette en az 22 küçük çocuğun tarçınlı elma püresi ve elma püresi poşetlerindeki kurşun nedeniyle hastalanmasının ardından doktorları çocuklarda olası kurşun zehirlenmesi vakalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1 ile 3 yaş arasındaki çocukların etkilendiğini ve en az bir çocuğun kan kurşun seviyesinin endişe uyandıran seviyeden sekiz kat daha yüksek olduğunu duyurdu.
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KUSMA VE BAŞ AĞRISI BELİRTİSİYLE ORTAYA ÇIKTI
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Resmi verilere göre kanda 3.5 mikrogram kurşun kritik bir sınır olarak görülürken çocuklardaki kurşun oranının 4 ile 29 mikrogram arasında değiştiği de kayıtlara geçti. Belirtiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi rahatsızlıkların olduğu da belirtildi.
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ABD?li yetkililer internet ve mağazalarda satılan ürünleri toplama kararı alırken, ebeveynlere de ?bu ürünleri satın almayın? çağrısında bulundu.