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Doğal Meyve Suyu Diye Satılıyordu!

Tam 22 çocuğun zehirlendiği açıklandı.

  1. ABD'de doğal ibaresiyle satılan meyve suyunu içen 22 çocuğun zehirlendiği belirlendi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1 ile 3 yaş arasındaki çocukların etkilendiğini ve en az bir çocuğun kan kurşun seviyesinin endişe uyandıran seviyeden sekiz kat daha yüksek olduğunu duyurdu.

    ABD'de doğal ibaresiyle satılan meyve suyunu içen 22 çocuğun zehirlendiği belirlendi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1 ile 3 yaş arasındaki çocukların etkilendiğini ve en az bir çocuğun kan kurşun seviyesinin endişe uyandıran seviyeden sekiz kat daha yüksek olduğunu duyurdu.

  2. 14 farklı eyalette içecek paketlerinde bulunan maddenin zehirlenmeye sebep olduğu belirtildi.

    14 farklı eyalette içecek paketlerinde bulunan maddenin zehirlenmeye sebep olduğu belirtildi.

  3. ABD?li yetkililer, 14 eyalette en az 22 küçük çocuğun tarçınlı elma püresi ve elma püresi poşetlerindeki kurşun nedeniyle hastalanmasının ardından doktorları çocuklarda olası kurşun zehirlenmesi vakalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

    ABD?li yetkililer, 14 eyalette en az 22 küçük çocuğun tarçınlı elma püresi ve elma püresi poşetlerindeki kurşun nedeniyle hastalanmasının ardından doktorları çocuklarda olası kurşun zehirlenmesi vakalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

  4. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1 ile 3 yaş arasındaki çocukların etkilendiğini ve en az bir çocuğun kan kurşun seviyesinin endişe uyandıran seviyeden sekiz kat daha yüksek olduğunu duyurdu.

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1 ile 3 yaş arasındaki çocukların etkilendiğini ve en az bir çocuğun kan kurşun seviyesinin endişe uyandıran seviyeden sekiz kat daha yüksek olduğunu duyurdu.

  5. KUSMA VE BAŞ AĞRISI BELİRTİSİYLE ORTAYA ÇIKTI

    KUSMA VE BAŞ AĞRISI BELİRTİSİYLE ORTAYA ÇIKTI

  6. Resmi verilere göre kanda 3.5 mikrogram kurşun kritik bir sınır olarak görülürken çocuklardaki kurşun oranının 4 ile 29 mikrogram arasında değiştiği de kayıtlara geçti. Belirtiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi rahatsızlıkların olduğu da belirtildi.

    Resmi verilere göre kanda 3.5 mikrogram kurşun kritik bir sınır olarak görülürken çocuklardaki kurşun oranının 4 ile 29 mikrogram arasında değiştiği de kayıtlara geçti. Belirtiler arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi rahatsızlıkların olduğu da belirtildi.

  7. ABD?li yetkililer internet ve mağazalarda satılan ürünleri toplama kararı alırken, ebeveynlere de ?bu ürünleri satın almayın? çağrısında bulundu.

    ABD?li yetkililer internet ve mağazalarda satılan ürünleri toplama kararı alırken, ebeveynlere de ?bu ürünleri satın almayın? çağrısında bulundu.