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Popstar Yarışmasının Ünlü İsmi Felç Geçirdi!

Acil hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı'dan kahreden haber

  1. Popstar yarışması ile tanınan ünlü şarkıcı Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi. Mehtap Yılmaz dün gece acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

    Popstar yarışması ile tanınan ünlü şarkıcı Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi. Mehtap Yılmaz dün gece acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

  2. Popstar yarışması ile tanınan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi.

    Popstar yarışması ile tanınan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi.

  3. Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi.

    Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi.

  4. Mehtap Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir.

    Mehtap Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir.

  5. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz.

    Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz.

  6. Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır."

    Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır."