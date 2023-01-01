Niğde Semalarında Mercek Bulutu Sürprizi
Niğde?de gökyüzünde çok katmalı mercek bulutu oluştu.
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Niğde semalarında mercek bulutu görüldü. Gökyüzünde oluşan çok katmanlı mercek bulutu, bir müddet sonra dağıldı.
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Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.
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Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor ve mercek şeklindeki bulut oluşuyor.