Plajlar Define Avcılarına Kaldı
Antalya?da havalar serinleyince dedektörle değerli eşya arıyorlar
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Alanya?da havanın serinlemesiyle boşalan plajlar, dedektörle değerli eşya arayanlara kaldı.
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Turistlerin düşürdüğü metal eşya, altın bilezik, kolye, yüzük, gümüş ve madeni paraları dedektörle arayan define avcıları, sahili karış karış gezdi.
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Şu ana kadar sadece 1 euro bulduğunu belirten define avcılarından biri, ?Her plajda arıyorlar. Turistleri rahatsız etmemek şartıyla, görevlilerle münakaşa etmeden arıyoruz. Hobi için yapıyoruz ama bir şey bulursak da kar.? dedi.
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Kent sakinleri ise, bu kişilerin turistlerin plajları boşaltmasıyla birlikte her yıl ortaya çıktığını anlattı.