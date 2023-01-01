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Otoyolda Ölüme Yolculuk!

Ters yönde ilerlediği görüntü ortaya çıktı

  1. Adana?da 3 kişinin öldüğü kazada, hafif ticari aracın ters yönde seyrettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

    Adana?da 3 kişinin öldüğü kazada, hafif ticari aracın ters yönde seyrettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

  2. Kaza, dün sabah saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişeleri yakınlarında meydana geldi. Otoyolda ters yönde ilerleyen ve polisin ?dur? ihtarına uymayan Kemal Boz yönetimindeki 01 EZV 42 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Fatih İlkgün?ün kullandığı 06 DSC 216 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kaza, dün sabah saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişeleri yakınlarında meydana geldi. Otoyolda ters yönde ilerleyen ve polisin ?dur? ihtarına uymayan Kemal Boz yönetimindeki 01 EZV 42 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Fatih İlkgün?ün kullandığı 06 DSC 216 plakalı otomobille çarpıştı.

  3. Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile otomobil sürücüsü Fatih İlkgün yaşamlarını yitirdi.

    Kazada, hafif ticari araçtaki Kemal Boz ve eşi Dönay Boz ile otomobil sürücüsü Fatih İlkgün yaşamlarını yitirdi.

  4. Cenazeler, toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Cenazeler, toprağa verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  5. Öte yandan, hafif ticari aracın ters yönde ilerlerken başka aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

    Öte yandan, hafif ticari aracın ters yönde ilerlerken başka aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.