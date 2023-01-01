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Her Gün Yediğiniz Ekmek Vücutta Bakın Nelere Sebep Oluyor!

Ekmeğin zararları

  1. Her gün sofranıza gelen bazı besinler içerisindeki vitamin ve minerallerden dolayı hızlı yaşlanmanıza sebep olabilir. Ekmek ve karbonhidrat da bu yaşlandıran besinler arasında. İşte başta hızlı yaşlanmaya neden olan ekmeğin vücuda zararları...

    Her gün sofranıza gelen bazı besinler içerisindeki vitamin ve minerallerden dolayı hızlı yaşlanmanıza sebep olabilir. Ekmek ve karbonhidrat da bu yaşlandıran besinler arasında. İşte başta hızlı yaşlanmaya neden olan ekmeğin vücuda zararları...

  2. Son dönemlerde özellikle sağlıklı yaşam konusuna önem veren birçok kişi ekmek yemeyi bıraktı. Aynı zamanda karbonhidrat içermeyen diyetleri de eskiye göre daha çok rağbet görüyor.

    Son dönemlerde özellikle sağlıklı yaşam konusuna önem veren birçok kişi ekmek yemeyi bıraktı. Aynı zamanda karbonhidrat içermeyen diyetleri de eskiye göre daha çok rağbet görüyor.

  3. Sağlıksız besinleri tüketmeyi bırakan kişilerin hayatında ne gibi değişiklikler olduğu ise merak ediliyor.

    Sağlıksız besinleri tüketmeyi bırakan kişilerin hayatında ne gibi değişiklikler olduğu ise merak ediliyor.

  4. Bu değişiklikler başka kişilerinde sağlıksız besinlerden vazgeçmesini sağlıyor. İnsanların un bazlı ürünleri yemeyi bıraktıktan sonra hayatlarında nelerin değiştiğine dair de birçok bilgi var.

    Bu değişiklikler başka kişilerinde sağlıksız besinlerden vazgeçmesini sağlıyor. İnsanların un bazlı ürünleri yemeyi bıraktıktan sonra hayatlarında nelerin değiştiğine dair de birçok bilgi var.

  5. ekmek yemeyi bıraktığınız zaman birçok olumlu sonuç alacaksınız. Ekmek yemeyenlerin cildi daha sağlıklı oluyor, daha kolay kilo veriyor ve daha enerjik oluyorlar. Gelin beraber ekmeğin vücudunuzdaki etkilerine bir bakalım.

    ekmek yemeyi bıraktığınız zaman birçok olumlu sonuç alacaksınız. Ekmek yemeyenlerin cildi daha sağlıklı oluyor, daha kolay kilo veriyor ve daha enerjik oluyorlar. Gelin beraber ekmeğin vücudunuzdaki etkilerine bir bakalım.

  6. BEYAZ EKMEK VE ESMER EKMEK Tam buğday ekmeği, çavdar veya tam buğday unundan yapılan ekmekler kesinlikle sağlıklıdır. Ancak konu beyaz ekmek olduğunda sonuçlar o kadar da iyi değildir.

    BEYAZ EKMEK VE ESMER EKMEK Tam buğday ekmeği, çavdar veya tam buğday unundan yapılan ekmekler kesinlikle sağlıklıdır. Ancak konu beyaz ekmek olduğunda sonuçlar o kadar da iyi değildir.

  7. 20. yüzyılda, un ve maya değişti bununla beraber yoğun enerji ve katkı maddelerinin yerini aldı.

    20. yüzyılda, un ve maya değişti bununla beraber yoğun enerji ve katkı maddelerinin yerini aldı.

  8. CİLT SORUNLARI <br> Ciltte oluşan aknelere genellikle ekmekte bulunan gluten neden olur. Vücut gluteni salgılayamaz, bu nedenle bağırsak hasarına da neden olur.

    CİLT SORUNLARI
    Ciltte oluşan aknelere genellikle ekmekte bulunan gluten neden olur. Vücut gluteni salgılayamaz, bu nedenle bağırsak hasarına da neden olur.

  9. SİNDİRİM SORUNLARI <br>Gluten, yukarıda bahsettiğimiz gibi, farklı sindirim sorunlarına neden olabilir. Tam tahıllı ekmek; önemli bir element olan lif içerirken, un ürünlerinde bu yoktur. Günde 5-6 dilim tam tahıllı ekmek, günlük normu karşılamaya yetecek kadar lif sağlar. Meyve ve sebze yiyerek bu normu elde etmek istiyorsanız, 14 elma, 21 havuç, 25 domates veya yaklaşık 5 adet salatalık yemelisiniz.

    SİNDİRİM SORUNLARI
    Gluten, yukarıda bahsettiğimiz gibi, farklı sindirim sorunlarına neden olabilir. Tam tahıllı ekmek; önemli bir element olan lif içerirken, un ürünlerinde bu yoktur. Günde 5-6 dilim tam tahıllı ekmek, günlük normu karşılamaya yetecek kadar lif sağlar. Meyve ve sebze yiyerek bu normu elde etmek istiyorsanız, 14 elma, 21 havuç, 25 domates veya yaklaşık 5 adet salatalık yemelisiniz.

  10. ERKEN YAŞLANMA<br> Beyaz ekmek faydalı madde içermeyen bir üründür. Vitamin içermeyen yiyecekler yemek, vücudumuzun genç kalmasını imkansız hale getirir. Bu yüzden rafine un ürünlerini sevenler, gerçekte olduklarından daha yaşlı görünmeye eğilimlidirler.

    ERKEN YAŞLANMA
    Beyaz ekmek faydalı madde içermeyen bir üründür. Vitamin içermeyen yiyecekler yemek, vücudumuzun genç kalmasını imkansız hale getirir. Bu yüzden rafine un ürünlerini sevenler, gerçekte olduklarından daha yaşlı görünmeye eğilimlidirler.

  11. OBEZİTEYE YOL AÇAR <br>Ekmek yemeyi bırakanların %70'inden fazlası ilk 2 hafta içinde kilo verir. Orta boy bir dilim ekmek 0,6 gram lif içerir ve diğer bileşenler vücut yağına dönüşür. Ekmeğin glisemik indeksi çikolatadan bile daha yüksektir. Hamur işlerinde bulunan nişasta, sindirim sisteminde parçalanarak kan dolaşımına giren glikoza dönüşür. Bu da kısa sürede acıkmanıza neden olacağı anlamına gelir.

    OBEZİTEYE YOL AÇAR
    Ekmek yemeyi bırakanların %70'inden fazlası ilk 2 hafta içinde kilo verir. Orta boy bir dilim ekmek 0,6 gram lif içerir ve diğer bileşenler vücut yağına dönüşür. Ekmeğin glisemik indeksi çikolatadan bile daha yüksektir. Hamur işlerinde bulunan nişasta, sindirim sisteminde parçalanarak kan dolaşımına giren glikoza dönüşür. Bu da kısa sürede acıkmanıza neden olacağı anlamına gelir.