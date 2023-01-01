Sakla Beni'de Mete'ye İncila Şoku!

NAZ VE İNCİLA'NIN AŞK ACISI Aynı anlarda İncila'ya Mete'nin onu umursamadığından bahseden Naz, "Ben onsuz olmadım ki hiç. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. O olmazsa ben de ölünce nereye gidiliyorsa oraya giderim" dedi. Gözyaşlarına boğulan İncila ise "Seni bu halde görmek kolay mı sanıyorsun Naz? Ben senin Mete'yi bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Kendine gel, ayağa kalk. Naz bu değil. Bir kağıt parçası yüzünden değer mi bitirmeye? Değmez, Mete'yi ara çağır. Halledin" dedi.