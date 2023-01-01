Birlikte Tüketildiğinde Tehlikeli Bitki Çayları!

Burada gebeler için de bir parantez açıyor Gül ve karışım çay uyarısını onlar için de yapıyor. ?Çünkü o çayların içinde çok fazla değişik bitki bulunmakta. Her bir bitkide aslında kimyasallar var. O kimyasalların gebelik sürecinde bebeği ve anneyi nasıl etkileyeceğini bilmediğimiz için bu anlamda çok riskli? diyor.