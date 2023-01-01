Meteoroloji'den 66 İl İçin Uyarı
Marmara'da fırtına bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)
-
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, cumartesi günü Trakya'dan başlayarak yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Ayrıca fırtına da etkili olması beklenirken İstanbul Valiliği, AFAD, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. THY (Türk Hava Yolları) İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca toplam 40 seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.
-
FIRTINA UYARISI Marmara Bölgesi'ne hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
-
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği'nden de turuncu kodlu bir uyarı geldi. Valiliğin resmi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde: "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
-
AFAD VATANDAŞLARA SMS GÖNDERDİ AFAD, yarın İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve fırtına için vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderdi. Mesajda sel, su baskınları ve çatı uçmasına karş uyarıda bulunuldu.
-
66 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (18 Kasım) toplam 66 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Sarı kodlu uyarı verilen iller: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Kilis, Osmaniye Turuncu kodlu uyarı verilen iller: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Karaman, Yalova
-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu anadolunun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
-
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmaranın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
-
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın gece saatlerinde Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
-
MARMARA Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL °C, 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
-
EGE Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu İZMİR °C, 21°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 19°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
-
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
-
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 11°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
-
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
-
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
-
DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. ERZURUM °C, 7°C Çok bulutlu KARS °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
-
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 15°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
-
17 KASIM CUMA
-
18 KASIM CUMARTESİ
-
19 KASIM PAZAR
-
AKOM: 2 GÜN BOYUNCA KUVVETLİ YAĞIŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a hafta sonu Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava geldiğini, sıcaklıkların da fırtına ile birlikte 8-10 derecelere düşeceğini duyurdu Açıklamada, ?Kuzeyin soğuk havasını hızlı bir şekilde bölgeye taşıyan sistem nedeniyle Cumartesi akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklarda 8-10 derecelere kadar ani düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli sağanak yağmur, Cumartesi 06.00 ile Pazar 20.00 arası beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cumartesi 10.00 ile Pazar 20.00 arası esmesi öngörülüyor." denildi. Açıklamanın devamında, "Fırtına ile birlikte kış değerlerine gerileyen sıcaklıklar nedeni ile 2 gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak, 40-60kilogram metrekare, yağmur geçişi yaşanacak. Yağışların, fırtınanın etkili olduğu kuzey bölgelerde metrekarede 80-100 kilogramın üzerine çıkması bekleniyor. İBB Ekipleri, kuvvetli yağış ve fırtına nedeni ile yaşanabilecek su basması ve göllenmelere karşı 24 saat esaslı hazır bekletilecek. Vatandaşlar da ağaç ve direk devrilmesi, tabela ve çatı uçması ile fırtına nedeniyle toplu ulaşımında yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıldı." ifadeleri yer aldı.