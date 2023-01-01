Meteoroloji'den 66 İl İçin Uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı