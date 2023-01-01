Merih Demiral Ve İsviçreli Eşi Umreye Gitti!

Sosyal medyada da eşi ve çocuğuyla çok sık fotoğraf paylaşmayan ünlü futbolcu Merih Demiral, bu sefer ezber bozdu. İsviçreli eşi Heidi Lushtaku ve oğluyla birlikte Mekke'ye giden ünlü yıldız, Umre ibadetinden kareleri hayranlarının beğenisine sundu.