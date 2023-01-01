Merih Demiral Ve İsviçreli Eşi Umreye Gitti!
Kutsal topraklardaki pozları gündem oldu
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Sosyal medyada da eşi ve çocuğuyla çok sık fotoğraf paylaşmayan ünlü futbolcu Merih Demiral, bu sefer ezber bozdu. İsviçreli eşi Heidi Lushtaku ve oğluyla birlikte Mekke'ye giden ünlü yıldız, Umre ibadetinden kareleri hayranlarının beğenisine sundu.
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Şu sıralar Suudi Arabistan ekibi El-Ehli'de defans oyuncusu olarak ter döken ve milli takımında gözdesi olan futbol yıldızı Merih Demiral, milli maçlara ara verilmesiyle soluğu ailesiyle birlikte kutsal topraklarda aldı.
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İsviçreli model eşi Heidi Lushtaku ve çocuğuyla birlikte Mekke kentine ayak basan ünlü yıldız Umre ibadetini gerçekleştirdi.
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Eşi ve oğluyla Umre karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Demiral'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
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İsviçreli model Heidi Lushtaku ve başarılı futbolcu Merih Demiral'ın pozlarına hayranlarından çok sayıda "Çok yakışıyorsunuz", "Allah kabul etsin" gibi yorumlar geldi.
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İşte o kareler...
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