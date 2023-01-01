22 Kilo Verdi!

Ünlü oyuncu ve komedyen daha önce zayıflama sırrını paylaşmıştı. Bir arkadaşı mide ameliyatı olduktan sonra hiç ekmek yiyemeyen Demirer, "ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur" diye düşünmüş ve ekmeği hayatından çıkarmış.