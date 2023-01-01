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22 Kilo Verdi!

Ata Demirer'in yeni pozları sosyal medyanın dikkatini çekti!

  1. En son Bursa Bülbül'ü filmiyle gündeme gelen Ata Demirer, şimdilerde yeni dizisinin hazırlığında.

    En son Bursa Bülbül'ü filmiyle gündeme gelen Ata Demirer, şimdilerde yeni dizisinin hazırlığında.

  2. Esra Bilgiç'le beraber başrollerini paylaşacağı "Bir İhtimal Daha Var" dizinin oyuncu kadrtosunda Uğur Yücel, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor.

    Esra Bilgiç'le beraber başrollerini paylaşacağı "Bir İhtimal Daha Var" dizinin oyuncu kadrtosunda Uğur Yücel, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor.

  3. Netflix'te yayınlanacak dizinin hazırlıkları sürerken, Ata Demirer verdiği kilolarla sosyal medyanın gündeminde.

    Netflix'te yayınlanacak dizinin hazırlıkları sürerken, Ata Demirer verdiği kilolarla sosyal medyanın gündeminde.

  4. 5 ayda 22 kilo vererek hızlı bir değişim yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı smokinli fotoğrafla dikkatleri çekti.

    5 ayda 22 kilo vererek hızlı bir değişim yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı smokinli fotoğrafla dikkatleri çekti.

  5. Takipçileri tarafından smokinli fotoğrafları çok beğenilen Demirer'e Demet Özdemir "Heyt" yorumunda bulunurken takipçileri de "ne kadar zayıflamışsın" yorumlarında bulundular.

    Takipçileri tarafından smokinli fotoğrafları çok beğenilen Demirer'e Demet Özdemir "Heyt" yorumunda bulunurken takipçileri de "ne kadar zayıflamışsın" yorumlarında bulundular.

  6. Ünlü oyuncu ve komedyen daha önce zayıflama sırrını paylaşmıştı. Bir arkadaşı mide ameliyatı olduktan sonra hiç ekmek yiyemeyen Demirer, "ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur" diye düşünmüş ve ekmeği hayatından çıkarmış.

    Ünlü oyuncu ve komedyen daha önce zayıflama sırrını paylaşmıştı. Bir arkadaşı mide ameliyatı olduktan sonra hiç ekmek yiyemeyen Demirer, "ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur" diye düşünmüş ve ekmeği hayatından çıkarmış.

  7. Ünlü komedyen zayıflama sırrını şöyle açıklamıştı: "Sabah bir dilim yiyorum. Öğlen, akşam ekmek yemiyorum. Günde de 1 saat kadar yürüyorum. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir. Karbonhidratı bıraktım, protein ağırlıklı beslenmeye başladım. Meğerse glutenle alakalı sorunum varmış."

    Ünlü komedyen zayıflama sırrını şöyle açıklamıştı: "Sabah bir dilim yiyorum. Öğlen, akşam ekmek yemiyorum. Günde de 1 saat kadar yürüyorum. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir. Karbonhidratı bıraktım, protein ağırlıklı beslenmeye başladım. Meğerse glutenle alakalı sorunum varmış."