Kurtlar Vadisi Gamze'nin Son Hali Şaşırttı
Gizem Taslan kimdir? Gizem Taslan'ın
-
Bir dönemin sevilen dizileri arasında yerini alan Kurtlar Vadisi, oyuncuları ve karakterleri ile hafızalarda unutulmaz yer edindi. Şimdilerde ekranlardan uzak olan ve dizide Gamze rolünü oynayan Didem Taslan ise değişimi ile gündem oldu. Son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Kurtlar Vadisi ile ünlenen Didem Taslan'ın dikkat çeken son hali...
-
Bir döneme damga vuran ve günümüzde de adından söz ettirmeyi başaran Kurtlar Vadisi, oyuncu karakterleriyle de merak ediliyor.
-
Merak edilen isimlerden biride Gamze Güneş karakterini oynayan Gizem Taslan oldu.
-
Dizide Memati'nin kız arkadaşı rolünü oynayan ve güzelliği ile göz kamaştıran Didem Taslan yıllar sona ortaya çıktı.
-
DİDEM TASLAN'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ Uzun bir dönem televizyon ekranlarında yer almayan Taslan, "Ya proje uymuyor ya bizi projeye uyduramıyorlar" sözleri ile gündeme gelmişti.
-
Şimdi ise 49 yaşındaki başarılı isim sosyal medya hesabı üzerinden son halini paylaştı.
-
Kısa saçları ile Kurtlar Vadisi Pusu dönemini anımsatan ve güzelliğinden hiç bir ödün vermeyen başarılı oyuncu Didem Taslan, beğeni yağmuruna tutuldu.
-
İşte Didem Taslan'ın son hali...
-
-