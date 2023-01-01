Kurtlar Vadisi Gamze'nin Son Hali Şaşırttı

Bir dönemin sevilen dizileri arasında yerini alan Kurtlar Vadisi, oyuncuları ve karakterleri ile hafızalarda unutulmaz yer edindi. Şimdilerde ekranlardan uzak olan ve dizide Gamze rolünü oynayan Didem Taslan ise değişimi ile gündem oldu. Son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Kurtlar Vadisi ile ünlenen Didem Taslan'ın dikkat çeken son hali...