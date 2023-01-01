Tekrar kar geliyor! Meteoroloji tarihi açıkladı

Pazar günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek. Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.