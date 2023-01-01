Tekrar Kar Geliyor! Meteoroloji Tarihi Açıkladı
Tekrar kar geliyor! Meteoroloji tarihi açıkladı
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Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbullular kar sürprizi yaşadı. İstanbul'a 7 yıl sonra ilk kez kasım ayında kar yağdı. Mega kentte mevsimin ilk karı kısa sürdü. Şu sıralar soğuk ve yağmurun etkili olduğu İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor. İşte Meteoroloji raporu...
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İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.
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Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı. Kar yağışı özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
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Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Megakenti bir kar yağışı daha bekliyor.
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Pazar günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek. Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.
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İstanbul'da 5 günlük tahmin.