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Milli Voleybolcu Hande Baladın'a 'Asitli Tehdit'te Yeni Gelişme

Hande Baladın'a 'asitli tehdit'te yeni gelişme

  1. Eczacıbaşı Spor Kulübü, milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'asitle' tehdit eden Mustafa Neşeli'nin diğer kulüp çalışanlarını da olumsuz etkilediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, konuyla ilgili kararını verdi.

    Eczacıbaşı Spor Kulübü, milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'asitle' tehdit eden Mustafa Neşeli'nin diğer kulüp çalışanlarını da olumsuz etkilediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, konuyla ilgili kararını verdi.

  2. Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalmıştı. Genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.

    Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre milli voleybolcu Hande Baladın sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalmıştı. Genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu. "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi olmuştu.

  3. Polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakalanmıştı. Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Polis, Mustafa Neşeli Bakırköy'de yakalanmıştı. Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

  4. 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti<br> Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme silahla tehdit" suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.

    8 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti
    Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme silahla tehdit" suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti.

  5. "Bipolar hastasıyım" savunması<br> Geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkan Neşeli, "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım, müştekiden özür diyorum" demiş ardından tahliye edilmişti. Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.

    "Bipolar hastasıyım" savunması
    Geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkan Neşeli, "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım, müştekiden özür diyorum" demiş ardından tahliye edilmişti. Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.

  6. İkinci şikayet spor kulübünden<br> İkinci şikâyet, milli voleybolcu Hande Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden gelmişti.

    İkinci şikayet spor kulübünden
    İkinci şikâyet, milli voleybolcu Hande Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden gelmişti.

  7. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Mustafa Neşeli'nin spor kulübünün yöneticilerine ve bünyelerinde yer alan Hande Baladın'a milyonlarca insanın bulunduğu sosyal medya platformundan tehdit ettiği anlatılmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Mustafa Neşeli'nin spor kulübünün yöneticilerine ve bünyelerinde yer alan Hande Baladın'a milyonlarca insanın bulunduğu sosyal medya platformundan tehdit ettiği anlatılmıştı.

  8. Takipsizlik kararı verildi<p> Dilekçede şüphelinin Baladın'a yönelik tehdit paylaşımları yer almıştı. Dilekçece, Mustafa Neşeli'nin şirket binasını basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden spor kulübü yönetimi ve bünyesindekilerinin çalışma hürriyetini etkilediği vurgulanmıştı

    Takipsizlik kararı verildi

    Dilekçede şüphelinin Baladın'a yönelik tehdit paylaşımları yer almıştı. Dilekçece, Mustafa Neşeli'nin şirket binasını basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden spor kulübü yönetimi ve bünyesindekilerinin çalışma hürriyetini etkilediği vurgulanmıştı

  9. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.