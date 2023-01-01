Milli Voleybolcu Hande Baladın'a 'Asitli Tehdit'te Yeni Gelişme

Eczacıbaşı Spor Kulübü, milli voleybolcu Hande Baladın'ı 'asitle' tehdit eden Mustafa Neşeli'nin diğer kulüp çalışanlarını da olumsuz etkilediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, konuyla ilgili kararını verdi.