Ömer'de Şule ve Nevzat'tan hain tuzak!

MEZARLIKTA TESADÜF KARŞILAŞMA

Nisa, Ömer, Reşat ve Tahir ertesi sabah birbirlerinden habersiz mezarlıkta karşılaştı. Nisa, babasına "Benim evliliğim yüzünden yıllarca yüzüme bakmadım. Şimdi sen de evlenirsen benim yüzümü göremezsin" dedi. Reşat da ona kararının kesin olduğundan bahsetti.

Ardından Çiçek ile nikah işlemlerini bitiren ve gün alan Reşat Hoca, çocuklarına kırgınlığından bahsedince Çiçek, ona affetmenin yakışacağını birlikte lokantanın açılışına gitmeyi teklif etti.