Ömer'de Şule Ve Nevzat'tan Hain Tuzak!
Ömer'de Şule ve Nevzat'tan hain tuzak!
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İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan, başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer'in, 20 Kasım akşamı 32. bölümünde; Nevzat ile Şule'nin Ömer ve Gamze'ye tuzak kurması dikkat çekti.
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ÖMER'DEN REŞAT'IN EVLİLİK KARARINA TEPKİ
Ömer son bölümde; babasının Çiçek Hanım ile evleneceğini duyan Ömer, kapıdan giren ağabeyine "Evlenmeye karar vermişler. Hiçbirimizi haber vermeye layık görmediler" dedi. Ömer'in tepkisine alınan Çiçek Hanım, "Tamam Ömer, bağırma artık babana. İstenmediğim yerde duracak değilim" diyerek gitti.
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Babasının onun peşinden gitmesini engelleyen Ömer, annesinin yerinde başka birini görmek istemediğini, buna hazır olmadığını belirtti. Reşat ise kararının kesin olduğunu söyledi. Tahir de babasını destekledi. Bunun üzerine Ömer'in "Sen kendine eş değil, bakıcı arıyorsun" sözlerine sinirlenen Reşat, "Bu izdivaç olacak. İstemeyen de çeker gider" dedi. Ömer de babasının sözlerine kırılıp çekip gitti.
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TAHİR'DEN BABASINA DESTEK
Babasını sakinleştirmeye çalışan Tahir ise "Ömer çok biliyor, söylesin madem karısına işi bırak, evde otur" dedi. Bunun üzerine Reşat da "Senin kadınlarla ne derdin var? Yok okumasınlar yok çalışmasınlar... Yeter" dedi.
Sergiden dönen Gamze ise yolda Ömer'i görüp neler olduğunu öğrendi. İkili durum değerlendirmesi yapıp Nisa'ya gitti.
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REŞAT HOCA, ÇİÇEK HANIM'IN KAPISINDA
Evden çıkıp Çiçek'in evine giden Reşat ise kararından dönmediğini ve dönmeye de niyeti olmadığını belirtti. İkili, ertesi gün nikah işlemlerine başlamak için sözleşti.
Babasının evleneceğini duyan Nisa ise öfkeden deliye döndü. O sırada kapıya gelen Hakan'ı kovan Nisa, annesini düşünüp hüzünlendi.
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ŞULE, ÖMER'İN RESMİNİ ÇİZDİ
Kardeşi Şule'yi merak edip yanına giden Nevzat ise onun Ömer'i resmettiğini görünce, Şule'yi kendisini harap etmemesi için uyardı.
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MEZARLIKTA TESADÜF KARŞILAŞMA
Nisa, Ömer, Reşat ve Tahir ertesi sabah birbirlerinden habersiz mezarlıkta karşılaştı. Nisa, babasına "Benim evliliğim yüzünden yıllarca yüzüme bakmadım. Şimdi sen de evlenirsen benim yüzümü göremezsin" dedi. Reşat da ona kararının kesin olduğundan bahsetti.
Ardından Çiçek ile nikah işlemlerini bitiren ve gün alan Reşat Hoca, çocuklarına kırgınlığından bahsedince Çiçek, ona affetmenin yakışacağını birlikte lokantanın açılışına gitmeyi teklif etti.
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ŞULE'DEN ÖMER'E İŞ TEKLİFİ
Tahir, eski iş arkadaşının kendisini tanıştırdığı Nurettin Hoca'nın kurduğu tuzağa düşerken; Şule de Ömer'i buldu. Ona sergide beğendiği resmi hediye getiren Şule, çocuklar için resim atölyesi olduğunu ve onun başında durması için Ömer'e iş teklifinde bulundu. Ömer de bunu Gamze'ye danışmadan kabul edemeyeceğini belirtti.
Aynı anlarda Nevzat da Gamze ile çalışmak için şubede bulunurken; Özgür Şef de kontrol için lokantaya gitti.
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EDA, NİLÜFER'İN KARDEŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Okul çıkışı Emine'nin Nilüfer'le buluştuğunu gören Eda, bu duruma tepki gösterirken; Nilüfer onun kardeşi olduğunu ifade etti. Duyduklarını kaldıramayan Eda, ağlayarak giderken Atilla ile karşılaştı.
Eve döndüğünde babası Tahir'e Nilüfer konusunda tepki gösteren Eda, onu kovdu. Oradan çıkınca Nilüfer'in yanına giden Tahir, onunla konuşmaya çalışırken, Hakan ve Vicdan da Nisa'nın avukatına kumpas kurdu.
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TAHİR LOKANTA AÇILIŞINI MAHVETTİ
Reşat, Çiçek ile birlikte lokantaya gelirken; Tahir de olay çıkarttı. Reşat'ın kendisine kızmasına sinirlenen Tahir, "Belki de hata senindir baba" dedi. Ömer de ona destek verdi.
Yaşananların ardından lokantaya gelen Şule, Gamze ile ağabeyinin yemekte olduğunu ifade etti. Bunu duyup sinirlenen Ömer ise Şule'nin bahsettiği restorana doğru yola çıktı.
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ÖMER, GAMZE'NİN İŞ YEMEĞİNİ BASTI
Nevzat'ın kendisini bırakma isteğini reddeden Gamze, Ömer'in kıskanacağı yorumuna "Eşimle, özel hayatımla ilgili durumlar sizi neden bu kadar ilgilendiriyor Nevzat Bey?" diye tepki gösterdi.
O sırada Gamze ile Nevzat'ı gören Ömer, şoke olurken; Gamze de onun yanında Şule'nin olmasına bozuldu.