Çınarcık Suyu İçin Çalışma, 9 Koldan Başlıyor

Su kapasitesi yüzde 60 artacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü?ne bağlı Çınarcık Barajı?ndan BUSKİ?ye yıllık 75 milyon metreküpü içme suyu, 70 milyon metreküpü de kullanma suyu olmak üzere yıllık toplam 145 milyon metreküp su tahsisi yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, ?Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında inşaat çalışmaları tamamlandığında il merkezimize sağlanan su miktarı yüzde 60 oranında artacak. İlimizde hâlihazırda yıllık 240 milyon metreküplük içme suyu kapasitesi bulunuyor. Bu proje sayesinde şehrimizin su kapasitesi 385 milyon metreküpe çıkmış olacak. Proje için gerekli bütün ihaleleri tamamladık, bugün de imza töreni için bir araya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. En geç Ekim 2025'te tamamlamayı hedeflediğimiz bu önemli projeye emek ve destek verenlere teşekkür ediyor, şehrimizin yarınları için hayati öneme sahip ?Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi?nin hayırlı olmasını diliyorum? dedi.