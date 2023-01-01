Bursa'da Kentsel Dönüşüm Hamlesi Sürüyor

Dönüşüm sıkıntılı iş

Kentsel dönüşümün sıkıntılı bir iş olduğunu, herkesin kafasına yatan dört dörtlük bir dönüşümün mümkün olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, ?Maalesef biz arabamızı, beyaz eşyamızı değiştirirken fark ödemeyi kabul ediyoruz, ancak kentsel dönüşümde fark ödemeyi aklımıza getirmiyoruz. Yıldırım, 660 bin nüfusuyla Bursa?nın ikinci büyük ilçesi ama Bursa?nın tüm coğrafyanın sadece yüzde 1?i kadar alana sahip. Bundan 40- 50 yıl önce yolu izi olmayan, imar planı bulunmayan alanlara kaçak köçek yapılan konutlarla bir şehir kurulmaya çalışılmış. Eskiyi yeni hale getirmek en zor iştir. Biz gerçekten ortaya bir değer çıkarmaya çalışıyoruz. Bölgede yaşam devam ederken, bir taraftan da yenileme yapmaya çalışıyoruz. Biz Bursa?nın geleceğini konuşmak zorundayız. Derdiniz, heyecanınız varsa, şehre karşı hissiyatınız varsa bunlarla yatar bunlarla kalkarsınız. Biz AK kadrolar olarak bunu yapıyoruz. Birileri de yalanla, iftirayla, algıyla maalesef vatandaşımızı etkilemeye çalışıyor? diye konuştu.