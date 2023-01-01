Hakan Çalhanoğlu, Minik Asil Can ile ilk pozunu paylaştı. Ünlü futbolcu, paylaşımının altına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Hakan ve Sinem Çalhanoğlu çiftinden mutlu bir haber geldi. Çift, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarını kucaklarına aldılar.

Çiftin, bu evlilikten Liya ve Ayaz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Günümüzde İnter Kulübü oyuncusu ve Milli forma giyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu.

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