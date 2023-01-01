Üçüncü Kez Baba Oldu!
Bebeğiyle ilk fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
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Günümüzde İnter Kulübü oyuncusu ve Milli forma giyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu üçüncü kez baba oldu.
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29 yaşındaki Çalhanoğlu, 2017 yılında eşi Sinem Çalhanoğlu ile dünya evine girmişti.
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Çiftin, bu evlilikten Liya ve Ayaz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.
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Hakan ve Sinem Çalhanoğlu çiftinden mutlu bir haber geldi. Çift, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarını kucaklarına aldılar.
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Hakan Çalhanoğlu, Minik Asil Can ile ilk pozunu paylaştı. Ünlü futbolcu, paylaşımının altına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.
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