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İnternetin En Pahalı Olduğu Ülkeler!

Bakın Türkiye kaçıncı sırada

  1. Picodi analistleri, dünya çapında 85 ülkedeki internet fiyatlarının karşılaştırıldığı bir araştırma yayımlandı. İşte Türkiye'nin sırası...

    Picodi analistleri, dünya çapında 85 ülkedeki internet fiyatlarının karşılaştırıldığı bir araştırma yayımlandı. İşte Türkiye'nin sırası...

  2. Son yıllarda Türkiye?de yükselen enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle pek çok internet sağlayıcısi, hizmetlerinde fiyat artışlarına gitti.

    Son yıllarda Türkiye?de yükselen enflasyon ve artan döviz kuru nedeniyle pek çok internet sağlayıcısi, hizmetlerinde fiyat artışlarına gitti.

  3. Bulunduğumuz sene içerisinde de zam yapmayan sağlayıcı neredeyse yok. Peki dünyada aylık ücrete göre en pahalı internet hangi ülkelerde? Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama...

    Bulunduğumuz sene içerisinde de zam yapmayan sağlayıcı neredeyse yok. Peki dünyada aylık ücrete göre en pahalı internet hangi ülkelerde? Türkiye kaçıncı sırada? İşte sıralama...

  4. Picodi Türkiye tarafından tarafından paylaşılan liste, sağlayıcıların 100 Mbps hız için istedikleri abonelik ücretine göre hazırlandı.

    Picodi Türkiye tarafından tarafından paylaşılan liste, sağlayıcıların 100 Mbps hız için istedikleri abonelik ücretine göre hazırlandı.

  5. Bununla beraber karşılaştırma, sağlayıcıların resmi web sitelerindeki fiyatların ortalaması baz alınarak yapıldı. O halde dünyada internetin en pahalı olduğu ülkelere geçelim.

    Bununla beraber karşılaştırma, sağlayıcıların resmi web sitelerindeki fiyatların ortalaması baz alınarak yapıldı. O halde dünyada internetin en pahalı olduğu ülkelere geçelim.

  6. Sıralamanın birinci sırasında Norveç bulunuyor.

    Sıralamanın birinci sırasında Norveç bulunuyor.

  7. Ülkede faaliyet gösteren sağlayıcılar, 100 Mbps hız için ortalama olarak aylık 75,1 Euro karşılığında hizmet veriyor. İkinci sırada ise 58,8 Euro ile İzlanda yer alıyorken, hemen ardından onu 53.8 Euro ile Avustralya takip ediyor.

    Ülkede faaliyet gösteren sağlayıcılar, 100 Mbps hız için ortalama olarak aylık 75,1 Euro karşılığında hizmet veriyor. İkinci sırada ise 58,8 Euro ile İzlanda yer alıyorken, hemen ardından onu 53.8 Euro ile Avustralya takip ediyor.

  8. Verilere göre Türkiye?de 100 Mbps hız için ortalama aylık ücret 12,7 Euro. Ülkemiz, sıralamanın en alt kısımlarında yer alarak en ucuza internet kullanan ülkeler arasında bulunuyor. Tabii bunun nedeni tahmin edebileceğiniz üzere Euro biriminin baz alınması.

    Verilere göre Türkiye?de 100 Mbps hız için ortalama aylık ücret 12,7 Euro. Ülkemiz, sıralamanın en alt kısımlarında yer alarak en ucuza internet kullanan ülkeler arasında bulunuyor. Tabii bunun nedeni tahmin edebileceğiniz üzere Euro biriminin baz alınması.

  9. Ülkemizde bu hızda hizmet alabilmek için 300 TL ile 550 TL civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Hatta bu bedel bazı sağlayıcılarda daha da yüksek oluyor.

    Ülkemizde bu hızda hizmet alabilmek için 300 TL ile 550 TL civarında bir ücret ödemek gerekiyor. Hatta bu bedel bazı sağlayıcılarda daha da yüksek oluyor.

  10. Sonuç olarak 75,1 Euro ile 550 TL?yi birim olarak karşılaştırdığımızda Türkiye daha pahalı konumda oluyor. Tabii bu noktada Euro / TL kurunun yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor.

    Sonuç olarak 75,1 Euro ile 550 TL?yi birim olarak karşılaştırdığımızda Türkiye daha pahalı konumda oluyor. Tabii bu noktada Euro / TL kurunun yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor.

  11. Listenin biraz daha aşağısına kaydırdığımızda ABD?de ortalama aylık ücretin 47,3 Euro olduğunu görüyoruz. Bu ücret, Birleşik Krallık?ta ise 43,8 Euro.

    Listenin biraz daha aşağısına kaydırdığımızda ABD?de ortalama aylık ücretin 47,3 Euro olduğunu görüyoruz. Bu ücret, Birleşik Krallık?ta ise 43,8 Euro.