İkizlerinin Adı Belli Oldu!

Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şefkatli, önceki gün katıldığı bir etkinlikte bebekleriyle ilgili konuştu. "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağını söyledi." diyerek sözlerine başlayan Şefkatli, "Doğum Türkiye?de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" dedi.