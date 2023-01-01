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İkizlerinin Adı Belli Oldu!

Minik imparatorların ismi...

  1. İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuşlardı. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin ismi belli oldu.

    İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuşlardı. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ikizlerinin ismi belli oldu.

  2. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzikle yakından ilgilenen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün töreniyle nikah masasına oturmuştu.

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzikle yakından ilgilenen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün töreniyle nikah masasına oturmuştu.

  3. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber geldi. Daha önce hamilelik iddialarını yalanlayan Şefkatli'nin ikiz bebek beklediği öğrenildi.

    Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli bir haber geldi. Daha önce hamilelik iddialarını yalanlayan Şefkatli'nin ikiz bebek beklediği öğrenildi.

  4. Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şefkatli, önceki gün katıldığı bir etkinlikte bebekleriyle ilgili konuştu. "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağını söyledi." diyerek sözlerine başlayan Şefkatli, "Doğum Türkiye?de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" dedi.

    Bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şefkatli, önceki gün katıldığı bir etkinlikte bebekleriyle ilgili konuştu. "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağını söyledi." diyerek sözlerine başlayan Şefkatli, "Doğum Türkiye?de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz. Doğumun tam olarak nasıl olacağına doktorumuz karar verecek. Normal veya sezaryen doğum ise doğumun olduğu gün belli olacak" dedi.

  5. Ocak ayında doğacak olan ikizlerin ismi ise belli oldu.

    Ocak ayında doğacak olan ikizlerin ismi ise belli oldu.

  6. Çift, erkek çocuklarına kendi babalarının adı olan Sinan ve İbrahim ismini verecek.

    Çift, erkek çocuklarına kendi babalarının adı olan Sinan ve İbrahim ismini verecek.

  7. KARNI BURNUNDA POZLARINI PAYLAŞTI Bebeklerini kucağına almak için büyük bir heyecanla bekleyen Şefkatli, sosyal medya hesabından sık sık karnı burnunda pozlarını paylaşıyor.

    KARNI BURNUNDA POZLARINI PAYLAŞTI Bebeklerini kucağına almak için büyük bir heyecanla bekleyen Şefkatli, sosyal medya hesabından sık sık karnı burnunda pozlarını paylaşıyor.

  8. 5. AY POZU GELDİ Eşi İdo Tatlıses'in pijamalarını giyen Yasemin Şefkatli'nin göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı

    5. AY POZU GELDİ Eşi İdo Tatlıses'in pijamalarını giyen Yasemin Şefkatli'nin göbeğinin belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı

  9. BEBEKLERİNİN İSMİ BELLİ OLDU Takipçileriyle soru-cevap yaparak hamileliğine dair merak edilenleri yanıtlayan Şefkatli'ye bebekleri için seçtikleri isimler soruldu.

    BEBEKLERİNİN İSMİ BELLİ OLDU Takipçileriyle soru-cevap yaparak hamileliğine dair merak edilenleri yanıtlayan Şefkatli'ye bebekleri için seçtikleri isimler soruldu.

  10. Bebeklerin isimlerini belirlediklerini dile getiren Şefkatli, ser verip sır vermedi.

    Bebeklerin isimlerini belirlediklerini dile getiren Şefkatli, ser verip sır vermedi.

  11. Bunun üzerine İdo Tatlıses eşine "Güzel bir para karşılığında isimleri senin koymana izin veririm" diyerek espri yaptı. Şefkatli ise İdo Tatlıses'e dönerek "Sen koydun isimlerini zaten" ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine İdo Tatlıses eşine "Güzel bir para karşılığında isimleri senin koymana izin veririm" diyerek espri yaptı. Şefkatli ise İdo Tatlıses'e dönerek "Sen koydun isimlerini zaten" ifadelerini kullandı.

  12. İKİZ BEBEK SAHİBİ OLACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI! Konu hakkında uzun bir süre sessizliğini koruyan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

    İKİZ BEBEK SAHİBİ OLACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI! Konu hakkında uzun bir süre sessizliğini koruyan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

  13. Eşi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaşan Şefkatli, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" ifadelerini kullandı.

    Eşi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri Instagram hesabından paylaşan Şefkatli, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" ifadelerini kullandı.

  14. BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR! Şefkatli ve Tatlıses, mutlu haberi doğruladıktan birkaç gün sonra bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıkladı.

    BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR! Şefkatli ve Tatlıses, mutlu haberi doğruladıktan birkaç gün sonra bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıkladı.

  15. Eşi ile bir video çeken İdo Tatlıses, "Az önce cinsiyeti söyledik. İki erkek bebek bekliyoruz.İki tane daha İdo geliyor başına" diyerek esprili bir paylaşıma imza attı.

    Eşi ile bir video çeken İdo Tatlıses, "Az önce cinsiyeti söyledik. İki erkek bebek bekliyoruz.İki tane daha İdo geliyor başına" diyerek esprili bir paylaşıma imza attı.