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Engelli Atamaları Ne Zaman Yapılacak?

Bakan Göktaş'tan engelli atamalarıyla ilgili açıklama

  1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş engelli atamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Gökaş, 2024 yılında 2 bin 323 engelli ataması yapılacağını duyurdu.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş engelli atamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Gökaş, 2024 yılında 2 bin 323 engelli ataması yapılacağını duyurdu.

  2. KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE ATAMALAR YAPILACAK <br> Son iki yılda 31 bin 687 çocuğu ve ailesini bizzat ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini aktaran Göktaş, şöyle devam etti: <br> "Ailesinden ayrı düşmüş, yabancı uyruklu çocuklara psikososyal destek sağlıyoruz. Kolluk birimlerinden teslim alınan bu çocukları uzman ekiplerimiz gözetiminde kuruluşlarımızda misafir ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizde yaşayan 385 binden fazla yabancı uyruklu çocuğa ulaşarak sosyal uyum hizmeti sunduk. Engelli kardeşlerimiz için eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere her alanda önemli politikalar hayata geçirdik. Bu yıl Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı'na yüzde 71 artış oranıyla 72,3 milyar lira bütçe ayırdık. 2002'den bu yana 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim."

    KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE ATAMALAR YAPILACAK
    Son iki yılda 31 bin 687 çocuğu ve ailesini bizzat ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:
    "Ailesinden ayrı düşmüş, yabancı uyruklu çocuklara psikososyal destek sağlıyoruz. Kolluk birimlerinden teslim alınan bu çocukları uzman ekiplerimiz gözetiminde kuruluşlarımızda misafir ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizde yaşayan 385 binden fazla yabancı uyruklu çocuğa ulaşarak sosyal uyum hizmeti sunduk. Engelli kardeşlerimiz için eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere her alanda önemli politikalar hayata geçirdik. Bu yıl Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı'na yüzde 71 artış oranıyla 72,3 milyar lira bütçe ayırdık. 2002'den bu yana 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim."

  3. Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerine dikkati çeken Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

    Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerine dikkati çeken Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

  4. Son iki yılda 31 bin 687 çocuğu ve ailesini bizzat ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini aktaran Göktaş, şöyle devam etti: <br> "Ailesinden ayrı düşmüş, yabancı uyruklu çocuklara psikososyal destek sağlıyoruz. Kolluk birimlerinden teslim alınan bu çocukları uzman ekiplerimiz gözetiminde kuruluşlarımızda misafir ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizde yaşayan 385 binden fazla yabancı uyruklu çocuğa ulaşarak sosyal uyum hizmeti sunduk. Engelli kardeşlerimiz için eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere her alanda önemli politikalar hayata geçirdik. Bu yıl Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı'na yüzde 71 artış oranıyla 72,3 milyar lira bütçe ayırdık. 2002'den bu yana 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim."

    Son iki yılda 31 bin 687 çocuğu ve ailesini bizzat ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:
    "Ailesinden ayrı düşmüş, yabancı uyruklu çocuklara psikososyal destek sağlıyoruz. Kolluk birimlerinden teslim alınan bu çocukları uzman ekiplerimiz gözetiminde kuruluşlarımızda misafir ediyoruz. Bu kapsamda ülkemizde yaşayan 385 binden fazla yabancı uyruklu çocuğa ulaşarak sosyal uyum hizmeti sunduk. Engelli kardeşlerimiz için eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere her alanda önemli politikalar hayata geçirdik. Bu yıl Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı'na yüzde 71 artış oranıyla 72,3 milyar lira bütçe ayırdık. 2002'den bu yana 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim."