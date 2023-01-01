Polat Çiftinin Mali Müşaviri : "Malları Elden Çıkarmaya Çalıştılar, Para Akladılar"
Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı!
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Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturmada, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mali müşavir Zümrüt Yerebakan itiraflarda bulundu.
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"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.
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Soruşturma devam ederken Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da yakalandı.
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İfadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre Zümrüt Yerebakan, savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaştı. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyledi.
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"Projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar"
"Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar." ifadelerini kullanan Yerebakan, "Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı." dedi.
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"Para gayrimenkul üzerinden aklanırdı"
Mali müşavir, çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade etti.
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Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu." iddilarında bulundu.
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Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadelerin yazılı olarak hazırlandığını dile getiren Yerebakan, "Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler." dedi.