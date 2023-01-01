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2024 Ramazan Başlangıcı Ne Zaman?

ilk oruç ne zaman tutulacak?

  1. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için sahura kalkılacak ve ardından ilk iftar yapılacak. Yeni yılın yakalaşmasıyla tarih araştırmaları da hız kazandı. Pek çok vatandaş Diyanet'in açıkladığı güncel Ramazan ayı takvimine odaklandı. İşte, 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

    Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için sahura kalkılacak ve ardından ilk iftar yapılacak. Yeni yılın yakalaşmasıyla tarih araştırmaları da hız kazandı. Pek çok vatandaş Diyanet'in açıkladığı güncel Ramazan ayı takvimine odaklandı. İşte, 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

  2. 2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı önümüzdeki sene 11 Mart günü başlayacak.

    2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı önümüzdeki sene 11 Mart günü başlayacak.

  3. 2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.

    2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.

  4. RAMAZAN AYININ ÖNEMİ Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" 3 Aylar?ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur?an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur?an-ı Kerim?in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam?ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

    RAMAZAN AYININ ÖNEMİ Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar" 3 Aylar?ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur?an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur?an-ı Kerim?in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam?ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.