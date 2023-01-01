Sınıfta Arkadaşını Döven Öğrenci İçin Karar

B.G., E.E.T.?yi dövmeye devam ederken ?Çok güzel saçların varmış senin.? diyerek tokat da attı. Dövülen B.G. ağlarken, o anlar B.D. (15) tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. E.N.A.(14) ise görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.