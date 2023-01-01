İstanbul'a Kar Geliyor

Bakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Bakan Özhaseki, Malatya depremine Adıyaman'da yakalandı
Faiz Kararından Sonra Kredide Şok Oranlar!
Faiz Kararından Sonra Kredide Şok Oranlar!
Sponsorlu İçerik
Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
Faiz kararı sonrası döviz fiyatları
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir
Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmelidir
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirim uygulayacak kurum ve kuruluşlar
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirim uygulayacak kurum ve kuruluşlar
Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
Faiz kararı sonrasında dolar kuru ne kadar oldu?
MEB tarafından hazırlanan 'Öğretmeniz' dijital platformu yayında
MEB tarafından hazırlanan 'Öğretmeniz' dijital platformu yayında
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MEB'den 'ara tatil değerlendirme' anketi
MEB'den 'ara tatil değerlendirme' anketi
Yargıtay, YSP'nin 'HEDEP' olarak değiştirilmesini uygun görmedi
Yargıtay, YSP'nin 'HEDEP' olarak değiştirilmesini uygun görmedi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Polat çiftinin 'şirinler' taktiği
Polat çiftinin 'şirinler' taktiği
'Asrın felaketi' 960 öğretmeni hayattan kopardı
'Asrın felaketi' 960 öğretmeni hayattan kopardı
44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu
44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu
Genel Kurul, bütçe maratonuna 11 Aralık'ta başlayacak
Genel Kurul, bütçe maratonuna 11 Aralık'ta başlayacak
Ümit Özdağ'a, 3 bakanlık ve bakan yardımcılıkları verilmiş!
Ümit Özdağ'a, 3 bakanlık ve bakan yardımcılıkları verilmiş!
Seçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?
Seçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?
Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam
Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi

İstanbul'a Kar Geliyor

Hafta sonuna dikkat!

  1. Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak.

    Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak.

  2. İstanbul yarın hafif yağmurlu, cumartesi önce şiddetli lodos var. Akşam saatlerinde yağmur çok şiddetlenecek ve ardından pazar günü İstanbul'a kar geliyor. Ankara'da hava açık 15 derece. Pazar günü beklenen kar Başkent'i de etkileyecek.

    İstanbul yarın hafif yağmurlu, cumartesi önce şiddetli lodos var. Akşam saatlerinde yağmur çok şiddetlenecek ve ardından pazar günü İstanbul'a kar geliyor. Ankara'da hava açık 15 derece. Pazar günü beklenen kar Başkent'i de etkileyecek.

  3. İzmir'de Cumartesi şiddetli yağmur ve lodos var. İl genelinde sel tehlikesi bulunuyor. Bursa hafif yağmurlu, 20 derece. Antalya'da da yağış şiddetli

    İzmir'de Cumartesi şiddetli yağmur ve lodos var. İl genelinde sel tehlikesi bulunuyor. Bursa hafif yağmurlu, 20 derece. Antalya'da da yağış şiddetli

  4. "Bu hafta sonu hava koşulları geçen hafta olduğu gibi çok kötü" diyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok yerine uyarıda bulundu.

    "Bu hafta sonu hava koşulları geçen hafta olduğu gibi çok kötü" diyen NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok yerine uyarıda bulundu.

  5. Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek." ifadeleriye pazar günü beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

    Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek." ifadeleriye pazar günü beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

  6. İSTANBUL'A KAR GELİYOR Önce şiddetli yağmur ardından rüzgar ve kar. İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir." diyen Dilek Çalışkan, "Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor." bilgisini verdi.

    İSTANBUL'A KAR GELİYOR Önce şiddetli yağmur ardından rüzgar ve kar. İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir." diyen Dilek Çalışkan, "Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor." bilgisini verdi.

  7. Çalışkan, "Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." dedi.

    Çalışkan, "Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." dedi.