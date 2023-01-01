Maden Ocaklarıyla Tahrip Olan Doğada Enerji Üretilecek

Çöplük değil, entegre tesis yapıyoruz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanki ?bölgeye atıkların bırakılacağı vahşi bir çöp depolama sahası yapılacakmış? gibi bölge sakinlerinin kasıtlı olarak yanlış bilgilendirilmesine tepki gösterdi. Kesinlikle bir çöplük veya yakma tesisi yapmadıklarını ifade eden Başkan Aktaş, ?Biz katı atık entegre tesisi yapıyoruz. Sanki oturmuşuz, 3 günde hazırlamışız gibi bir algıyla bölge halkı yanlış yönlendiriliyor. Süreç 2014?te başlatıldı ama son 4 ? 4,5 yıldır çok detaylı çalışıyoruz. Hamitler SOS veriyor. Çevresinde 11-12 mahalle ve 400 bin civarı nüfus var. Türkiye?deki en iddialı projelerden biri olacak. Bittiğinde bölgedeki insanlar da dahil herkes ?Allah razı olsun? diyecek. Bölgedeki 6-7 taş ocağına ses çıkarmayanların bu yaklaşımları abesle iştigal. Los Angeles?te şehrin göbeğinde yapmışlar, uzay üssü gibi duruyor. Avrupa?da şehir merkezinde entegre tesisler var. Yaptığımız tüm inceleme ve araştırmalarda tüm uzmanların ortak kanaati burası. Bir ilçeye yapılmış tesis olarak düşünmeyin, bu Bursa?nın tesisidir. Ayrıca bu çöp değil, hammaddedir. Burada değerlendirip, ekonomiye kazandırılacak. Yeşilden, çevreden, geri dönüşümden bahsediyorsak altını dolduracak hamleler yapmak lazım. Bu vizyon bir projedir, bir ufuktur."