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Dünyanın En Eski Ülkesi Hangisi?

Asırlardır var olan dünyanın en eski ülkelerinde şaşırtan detay

  1. Binlerce yıl yaşamını sürdüren sayısız ulus ve ülke gün yüzüne çıktı ve kaydoldu. Fakat bazıları saltanatını asırlar boyu devam ettirdi. İşte dünyanın en eski ülkesi ve şaşırtan detayları...

    Binlerce yıl yaşamını sürdüren sayısız ulus ve ülke gün yüzüne çıktı ve kaydoldu. Fakat bazıları saltanatını asırlar boyu devam ettirdi. İşte dünyanın en eski ülkesi ve şaşırtan detayları...

  2. İnsanlık, yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek ve koruma altına almak için birlik ve bütünlükle kurdukları toprak parçalarıyla bütünleşir.

    İnsanlık, yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek ve koruma altına almak için birlik ve bütünlükle kurdukları toprak parçalarıyla bütünleşir.

  3. Giderek artan ve genişleyen toprak parçalarıyla birlikte şekillenen sınırlar toplumsal değişim süreçlerinde yeni dinamiklerin ortaya koyar.

    Giderek artan ve genişleyen toprak parçalarıyla birlikte şekillenen sınırlar toplumsal değişim süreçlerinde yeni dinamiklerin ortaya koyar.

  4. Hal böyle olunca oluşan ulus; ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı gibi farklı etmenlerle oluşmaya başlar.

    Hal böyle olunca oluşan ulus; ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı gibi farklı etmenlerle oluşmaya başlar.

  5. İşte sizler için bu oluşumun başladığı ve dünyanın en eski ülkesinin hangisi olduğunu sıraladık. Hadi gelin asırlardır var olan dünyanın en eski ülkelerine bakmaya...

    İşte sizler için bu oluşumun başladığı ve dünyanın en eski ülkesinin hangisi olduğunu sıraladık. Hadi gelin asırlardır var olan dünyanın en eski ülkelerine bakmaya...

  6. 10. SAN MARİNO <br> Dünyanın en eski en eski cumhuriyeti olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor.

    10. SAN MARİNO
    Dünyanın en eski en eski cumhuriyeti olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor.

  7. 9. JAPONYA <br> Güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan gelen İmparator Jimmu'nun, M.Ö. 660 yılında Japonya'nın imparatorluk hanedanını kurduğu iddia edilmektedir.

    9. JAPONYA
    Güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan gelen İmparator Jimmu'nun, M.Ö. 660 yılında Japonya'nın imparatorluk hanedanını kurduğu iddia edilmektedir.

  8. 8. MEKSİKA: <br> Meksika tarihi, Olmec uygarlığının kuruluşuyla M.Ö. 1200'e kadar uzanmaktadır.

    8. MEKSİKA:
    Meksika tarihi, Olmec uygarlığının kuruluşuyla M.Ö. 1200'e kadar uzanmaktadır.

  9. 7.YUNANİSTAN: Avrupa'nın ilk gelişmiş medeniyetleri M.Ö 3200 yılları civarında Yunanistan'da filizlendiği ileri sürülüyor.

    7.YUNANİSTAN: Avrupa'nın ilk gelişmiş medeniyetleri M.Ö 3200 yılları civarında Yunanistan'da filizlendiği ileri sürülüyor.

  10. 6. ÇİN: <br> Medeniyetin büyük beşillerinden biri olan Çin, Tunç Çağı dönemine dair yerleşim kalıntıları bulunmuştur.

    6. ÇİN:
    Medeniyetin büyük beşillerinden biri olan Çin, Tunç Çağı dönemine dair yerleşim kalıntıları bulunmuştur.

  11. 5.FRANSA <br> Tarihçiler, Fransa'nın kuruluşunu Kral Clovis?in tahta çıktığı 5. yüzyıla kadar kadar götürür.

    5.FRANSA
    Tarihçiler, Fransa'nın kuruluşunu Kral Clovis?in tahta çıktığı 5. yüzyıla kadar kadar götürür.

  12. 4.İRAN <br> 16. yüzyılın başında oluşmaya başlamış olsa da, dünyanın en eski uygarlığına sahiptir.

    4.İRAN
    16. yüzyılın başında oluşmaya başlamış olsa da, dünyanın en eski uygarlığına sahiptir.

  13. 3.PORTEKİZ <br> Bugün bildiğimiz dünyanın oluşmasında önemli katkılarda bulunan Portekiz, tam olarak eski uygarlıklar arasında yer almasada, sınırları nedeniyle listede olmayı hak ediyor.

    3.PORTEKİZ
    Bugün bildiğimiz dünyanın oluşmasında önemli katkılarda bulunan Portekiz, tam olarak eski uygarlıklar arasında yer almasada, sınırları nedeniyle listede olmayı hak ediyor.

  14. 2.MISIR<br> Mısır hakkında ilk kültürler M.Ö. 6000'de oluşmaya başladı.

    2.MISIR
    Mısır hakkında ilk kültürler M.Ö. 6000'de oluşmaya başladı.

  15. 1.ETİYOPYA <br> En eski insan fosillerinden bazıları Etiyopya'da bulunmuştur. Hiç bir Avrupa ülkesi tarafından sömürgeleştirilemeyen tek Afrika ülkesi olmuştur.

    1.ETİYOPYA
    En eski insan fosillerinden bazıları Etiyopya'da bulunmuştur. Hiç bir Avrupa ülkesi tarafından sömürgeleştirilemeyen tek Afrika ülkesi olmuştur.