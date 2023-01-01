Dünyanın En Eski Ülkesi Hangisi?
Asırlardır var olan dünyanın en eski ülkelerinde şaşırtan detay
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Binlerce yıl yaşamını sürdüren sayısız ulus ve ülke gün yüzüne çıktı ve kaydoldu. Fakat bazıları saltanatını asırlar boyu devam ettirdi. İşte dünyanın en eski ülkesi ve şaşırtan detayları...
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İnsanlık, yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek ve koruma altına almak için birlik ve bütünlükle kurdukları toprak parçalarıyla bütünleşir.
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Giderek artan ve genişleyen toprak parçalarıyla birlikte şekillenen sınırlar toplumsal değişim süreçlerinde yeni dinamiklerin ortaya koyar.
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Hal böyle olunca oluşan ulus; ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı gibi farklı etmenlerle oluşmaya başlar.
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İşte sizler için bu oluşumun başladığı ve dünyanın en eski ülkesinin hangisi olduğunu sıraladık. Hadi gelin asırlardır var olan dünyanın en eski ülkelerine bakmaya...
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10. SAN MARİNO
Dünyanın en eski en eski cumhuriyeti olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor.
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9. JAPONYA
Güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan gelen İmparator Jimmu'nun, M.Ö. 660 yılında Japonya'nın imparatorluk hanedanını kurduğu iddia edilmektedir.
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8. MEKSİKA:
Meksika tarihi, Olmec uygarlığının kuruluşuyla M.Ö. 1200'e kadar uzanmaktadır.
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7.YUNANİSTAN: Avrupa'nın ilk gelişmiş medeniyetleri M.Ö 3200 yılları civarında Yunanistan'da filizlendiği ileri sürülüyor.
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6. ÇİN:
Medeniyetin büyük beşillerinden biri olan Çin, Tunç Çağı dönemine dair yerleşim kalıntıları bulunmuştur.
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5.FRANSA
Tarihçiler, Fransa'nın kuruluşunu Kral Clovis?in tahta çıktığı 5. yüzyıla kadar kadar götürür.
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4.İRAN
16. yüzyılın başında oluşmaya başlamış olsa da, dünyanın en eski uygarlığına sahiptir.
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3.PORTEKİZ
Bugün bildiğimiz dünyanın oluşmasında önemli katkılarda bulunan Portekiz, tam olarak eski uygarlıklar arasında yer almasada, sınırları nedeniyle listede olmayı hak ediyor.
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2.MISIR
Mısır hakkında ilk kültürler M.Ö. 6000'de oluşmaya başladı.
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1.ETİYOPYA
En eski insan fosillerinden bazıları Etiyopya'da bulunmuştur. Hiç bir Avrupa ülkesi tarafından sömürgeleştirilemeyen tek Afrika ülkesi olmuştur.