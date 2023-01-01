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Bu Şifreleri Sakın Kullanmayın!

İşte Türkiye'de en sık kullanılan şifreler

  1. Nordpas, beşinci kez yayınladığı yıllık en çok kullanılan şifreler listesini açıkladı.

    Nordpas, beşinci kez yayınladığı yıllık en çok kullanılan şifreler listesini açıkladı.

  2. 4,3 TERABAYTLIK VERİ ANALİZ EDİLDİ Şifre yöneticisi şirket, siber güvenlik sorunlarına dair 4,3 terabytlık bir veriyi değerlendirmeye aldı ve en çok kullanılan şifrelerin listelerini paylaştı. Nordpass'e göre, siber korsanların bu şifreleri kırmasının bir saniyeden çok daha kısa sürdüğü belirtildi.

    4,3 TERABAYTLIK VERİ ANALİZ EDİLDİ Şifre yöneticisi şirket, siber güvenlik sorunlarına dair 4,3 terabytlık bir veriyi değerlendirmeye aldı ve en çok kullanılan şifrelerin listelerini paylaştı. Nordpass'e göre, siber korsanların bu şifreleri kırmasının bir saniyeden çok daha kısa sürdüğü belirtildi.

  3. EN ZAYIF ŞİFRELER VİDEO PLATFORMLARINDA Bu yıl biraz daha derinlemesine veri analizi yapan şirket şifrelerin gücünü platform kategorisine göre de inceledi. Yapılan incelemelere göre Film,Dizi ve Belgesel paylaşım platformlarında kullanılan şifrelerin ,paylaşılan listelerde en zayıf şifrelere sahip olan kategoride yer aldığı belirtildi.

    EN ZAYIF ŞİFRELER VİDEO PLATFORMLARINDA Bu yıl biraz daha derinlemesine veri analizi yapan şirket şifrelerin gücünü platform kategorisine göre de inceledi. Yapılan incelemelere göre Film,Dizi ve Belgesel paylaşım platformlarında kullanılan şifrelerin ,paylaşılan listelerde en zayıf şifrelere sahip olan kategoride yer aldığı belirtildi.

  4. TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER <br> İşte Nordpas'e göre Türkiye'de en çok kullanılan 20 şifre; <br> 123456 <br>123456789 <br> admin <br> 12345 <br>12345678 <br> 123123 <br>123321 <br> turktelekom <br> asd123 <br> superonline <br> 123123123 <br> 1234567890 <br> 1234567 <br> 111111 <br> 123456789a <br> 1q2w3e4r <br> yenisey <br> asdasd <br> 12345678910 121212

    TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER
    İşte Nordpas'e göre Türkiye'de en çok kullanılan 20 şifre;
    123456
    123456789
    admin
    12345
    12345678
    123123
    123321
    turktelekom
    asd123
    superonline
    123123123
    1234567890
    1234567
    111111
    123456789a
    1q2w3e4r
    yenisey
    asdasd
    12345678910 121212