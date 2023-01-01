Bu Şifreleri Sakın Kullanmayın!

EN ZAYIF ŞİFRELER VİDEO PLATFORMLARINDA Bu yıl biraz daha derinlemesine veri analizi yapan şirket şifrelerin gücünü platform kategorisine göre de inceledi. Yapılan incelemelere göre Film,Dizi ve Belgesel paylaşım platformlarında kullanılan şifrelerin ,paylaşılan listelerde en zayıf şifrelere sahip olan kategoride yer aldığı belirtildi.