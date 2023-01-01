64 İl İçin Hafta Sonu Uyarısı: Fırtına Ve Kar Geri Dönüyor
Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.
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Türkiye hafta sonu yine fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak. Hava sıcaklıkları hafta sonunda azalarak Pazar gününden itibaren mevsim normalleri altına düşecek.
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64 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI Meteroroloji Genel Müdürlüğü ise yarın (25 Kasım Cumartesi) için 64 ile turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.
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AKOM'DAN UYARI AKOM İstanbul'a hafta sonu soğuk ve yağış uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 4-8 derecelere kadar düşeceği belirtilirken şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz?e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. Yağışların cumartesi günü saat 22.00 ile pazar 09.00 arasında, rüzgâr ve fırtınanın da cumartesi saat 10.00 ile pazar 15.00 arasında etkili olması beklendiği açıklandı.
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VALİLİKTEN UYARI İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi. Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgarın, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Valiliğin paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına da yer verildi. Merkezin açıklamasında da yarın bölge genelinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artıracağı, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde esmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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İSTANBUL'A KAR GELİYOR NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek." ifadeleriye pazar günü beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir." diyen Dilek Çalışkan, "Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor." bilgisini verdi.
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"LAPA LAPA KAR YAĞABİLİR" Çalışkan, "Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir." dedi.
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den 64 il için hafta sonu uyarısı: Fırtına ve kar geri dönüyor (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 8
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UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli(40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı EDİRNE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece yerel olmak üzere sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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EGE Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı İZMİR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 23°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı BURDUR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı MERSİN °C, 22°C Parçalı bulutlu
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İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ANKARA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu YOZGAT °C, 13°C Parçalı bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı DÜZCE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. ARTVİN °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu HAKKÂRİ °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
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